Ксения Симонова создала фильм из песка в память о Кузьме

Жизнь продолжается в песнях.





Победительница шоу "Україна має талант" Ксения Симонова создала удивительную песочную анимацию к годовщине гибели Скрябина. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук украинский продюсер и жлен жюри талант-шоу Игорь Кондратюк, передают Нескучные новости.





"Приятный месседж от гениальной крымчанки - победительницы первого сезона "Украина имеет талант!" Ксении Симоновой. "Игорь, добрый вечер! Вот делюсь новой работой - сняла фильм из песка в память о Кузьме (Скрябине)".





"Круто, правда? Понимаете, как трудно оценивать песочных аниматоров после нее?", - написал Кондратюк.



