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Музыка
Новости музыки
3 февраля 17, 22:55
Ксения Симонова создала фильм из песка в память о Кузьме
Андрей Кузьменко.
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Победительница шоу "Україна має талант" к годовщине гибели Кузьмы создала трогательную песочную анимацию
Жизнь продолжается в песнях.

Победительница шоу "Україна має талант" Ксения Симонова создала удивительную песочную анимацию к годовщине гибели Скрябина. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук украинский продюсер и жлен жюри талант-шоу Игорь Кондратюк, передают Нескучные новости.

"Приятный месседж от гениальной крымчанки - победительницы первого сезона "Украина имеет талант!" Ксении Симоновой. "Игорь, добрый вечер! Вот делюсь новой работой - сняла фильм из песка в память о Кузьме (Скрябине)".

"Круто, правда? Понимаете, как трудно оценивать песочных аниматоров после нее?", - написал Кондратюк.

Источник: neskuchno-news
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