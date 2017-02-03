"Простой чувак", который вошел в историю украинской музыки

Кузьма "Скрябин". Так сложилось, что по работе мне удалось соприкоснуться с этим артистом – несколько раз брала у него комментарии, посещала, а позже и освещала концерты группы "Скрябин". В моей памяти (уверена, как и многих других) Андрей Кузьменко остался, прежде всего, светлым и открытым человеком, который протягивал руку помощи.





2 февраля 2015 года все новостные сайты и утренние эфиры всколыхнула страшная новость – в ДТП в возрасте 46 лет погиб Кузьма "Скрябин". Помню, что мне по телефону сообщил об этом редактор, а я несколько раз переспрашивала, потому что не могла поверить словам. Не хочется этому верить и сейчас...













Тем не менее, есть высказывание, что человек живет до тех пор, пока о нем помнят другие. У Кузьмы осталась целая армия поклонников: как среди обычных людей, так и артистов. Многие музыканты говорят, что философия песен "Скрябина" прямым образом повлияла на их творчество и становлении личности в целом. Что ж, в этот день хочется вспомнить самые яркие жизненные моменты Кузьмы "Скрябина", его человеческие качества и вклад в развитие украинской музыки.





Якщо у вас немає гармонії – то беріть гармонь і гармонуйте!!!





Кузьма окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Первым толчком к меломании была песня The Beatles Lady Madonna, которую Андрей услышал на сборнике зарубежной эстрады в 1979 году, когда ему было 10 лет:





Я не знал, что ее исполняют Битлы, я прочитал название на конверте значительно позднее. Меня удивило другое: насколько простой оказалась музыка и насколько сильно она "вставляла"... Я сделал электрогитару из фанеры, разрисовал, как должно быть, и начал лабать на ней... Сыграв эту мелодию на своем пианино, я почувствовал такой душевный подъем, что начал придумывать мелодии сам...













После возвращения из армии, по настоянию родителей, Андрей окончил медицинский институт во Львове, однако стоматология была ему неинтересна, и он продолжал активно заниматься музыкой. Тогда он написал песни: Lucky Now, Brother, "Так то вже є". Большинство композиций писал на английском языке, а затем некоторые из них переводил на украинский.





Точкой отсчета для группы "Скрябин" стало принятое 29 июня 1989 года совместное решение участников группы записать композицию Feel the Pain и ее украиноязычный вариант – "Чуєш біль". Первый состав будущего "Скрябина" – Андрей "Кузьма" Кузьменко (вокал, тексты, музыка), Ростислав "Рой" Домишевский, (бас-гитара, тексты, музыка), Сергей "Шура" Гера – ныне музыкант группы "Друга ріка" (клавишные), Игорь Яцышин (ударные) и Александр "Скряба" Скрябин (звукорежиссура).





"Скрябин"





Название группы не имеет ничего общего с русским композитором и создателем светомузыки Александром Скрябиным. При обсуждении названия группы "Скряба" отсутствовал, и ребята взяли его фамилию в шутку.





Первый клип Андрея Кузьменко и его команды, показанный на украинском телевидении, был снят на песню Train и вышел в 1995 году.





Интересно, что всего лишь два года назад в Сеть попал раритетный выпуск хит-парада "Территория А", датированный августом 1996-го, в котором принял участие Кузьма.





Які ви жінки все-таки примітивні. Франція одна у вас у голові!





В 1994 году Кузьма женился на художнице Светлане – девушке, которая училась с ним в параллельных классах, и некогда защитила его желание уйти в музыку перед его же родителями. В сентябре 1997 у пары родилась дочь, которую назвали Марией-Барбарой – в честь польской актрисы Барбары Брыльской, кумира детства Андрея Кузьменко (по его словам, жена также очень похожа на Брыльску).





















Критика то ужасна штука. Критику можна слухати лише від тих людей, що досягли вищого рівня аніж ти. Люди, які не досяли навіть твого рівня, вони тобі завидують, а не критикують. То є нормальна природня реакція людини.





Вклад в развитие украинской музыки Андрея Кузьменко и группы "Скрябин" весомый: 18 альбомов, 52 клипа и множество хитов. Для некоторых артистов творчество Андрея Кузьменко служит источником вдохновения. Например, еще при жизни Кузьмы певец Иван Дорн сделал кавер на его песню "Танець пінгвіна", с которым несколько лет назад выступил на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна".





А недавно украинская группа "АНТИТІЛА" переосмыслила в музыкальном плане песню "Скрябина" "Люди, як кораблі", выпустив на нее клип.





Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самi проблеми.





По словам друзей и коллег по цеху, Кузьма был жизнерадостным и веселым человеком, а любую неурядицу мог перевести в шутку. Телезрители и участники некогда популярно телепроекта "Шанс", ведущим которого на протяжении нескольких лет подряд (начиная с 2003 года) был Андрей, до сих пор вспоминают прекрасное чувство юмора певца:





Якби теперішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму, сказав би: "Хлопче, стисни зуби! Через двадцять років все буде – краще нікуди!"





В 2009 году музыкант создал группу "Пающие трусы", помог обрести популярность группе DZIDZIO. В этом же году он стал членом жюри литературной премии "Книга года Би-Би-Си".





Можна опустити руки, сказати: немає грошей, немає охоти... А можна засучити рукава і вже зараз починати плекати своє майбутнє!





Также Кузьма всячески помогал бойцам из зоны АТО, часто посещал госпиталь и при этом не боялся сказать, что сам идти воевать не готов:





Из меня вояка такой-сякой. С моими грыжами, вырезанными мозгами, я там буду ровно полчаса и на том закончится моя бравада военная. А в тылу я довольно мощный чувак.





Нельзя не вспомнить, что Кузьма занимался и благотворительной деятельностью – помогал детским домам и больным детям. На данный момент супруга Андрея Кузьменко основала фонд в честь покойного мужа, и продолжает заниматься благотворительностью.





Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги





1 февраля 2015 года, за день до гибели, Кузьма Скрябин презентовал новый клип на песню "Дельфіни". Видео появилось на официальном канале певца на YouTube.





Давай виключим світло і будем мовчати про то, шо не можна словами сказати…





20 мая прошлого года состоялся концерт-трибьют памяти Кузьмы Скрябина, который вызвал довольно много споров и неоднозначных оценок. Говорят, что зритель голосует ногами, думаю, что переполненный столичный Дворец спорта (на котором при жизни Кузьма так и не выступил) стал лучшим подтверждением того, что концерт стоило проводить. В зале было более 10 тысяч поклонников творчества музыканта.





Десятки артистов собрались на одной сцене, чтобы исполнить песни Кузьмы. "Мовчати" в исполнении Святослава Вакарчука и Ирины Билык, пронзительное "Спи собі сама" от лидера "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, "Шампанські очі" в исполнении Дмитрия Шурова, "Хлопці-олігархи" от Оли Поляковой, "Старі фотографі" в прочтении Натальи Могилевской… В этот вечер рядом с коллегами Андрея Кузьменко была и его семья – родители Ольга Михайловна и Виктор Кузьмич, жена Светлана и дочь Барбара, которые не могли сдерживать своих эмоций.









После смерти Кузьмы "Скрябина" телеведущая Катя Осадчая написала на своей странице в Facebook пост, который не смог оставить равнодушными поклонников певца:









Нельзя не согласиться с Катей. Мы любим Андрея и его музыка продолжает жить в наших сердцах.













P. S. На этом можно было бы поставить точку, но хочется добавить еще несколько слов о нынешней жизни группы "Скрябин". Сейчас коллектив выступает с вокалистом Евгением Толочным, который уже знаком публике по таким проектам, как "Фабрика звезд" и "Голос країни". Состав музыкантов группы остался неизменным: гитара – Алексей Зволинский, бас – Константин Глитин, ударные – Вадим Колесниченко, клавишные – Константин Сухоносов, бэк-вокал – Ольга Лизгунова.



