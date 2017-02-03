Бейонсе снова беременна: ожидается двойня

Американская певица Бейонсе официально объявила о своей беременности. Артистка и ее супруг рэпер Jay-Z ожидают появления на свет двойни, передает CNet.

Счастливую новость о грядущем пополнении в семействе певица опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив ее своим снимком в "интересном положении".

"Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны за то, что в нашей семье станет на два человека больше. Мы благодарим вас за ваши добрые пожелания", - отметила Бейонсе.

Известно, что Бейонсе и Jay-Z уже воспитывают дочь Айви Блю Картер, которая появилась на свет 8 января 2012 года.





https://www.instagram.com/p/BP-rXUGBPJa/







Бейонсе Ноулз-Картер - американская исполнительница, а также продюсер и танцовщица. Она является одной из наиболее популярных артисток в мире в своем жанре, а также обладательницей 20 премий Grammy.

Ранее сообщалось, что Бейонсе была номинирована на три премии Grammy. Торжественная церемония награждения состоится 12 февраля 2017 года.



