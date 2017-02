Depeche Mode назали дату выхода 14-го альбома

Культовая британская группа Depeche Mode анонсировала выход нового альбома под названием "Spirit", о чем отмечается на официальной Twitter-странице коллектива. Презентация 14-го по счету альбома коллектива ожидается 17 марта этого года.

Кроме того в грядущую пятницу Depeche Mode намерена представить сингл "Where's The Revolution" из новой пластинки.

New #DepecheMode studio album "Spirit" out globally March 17th on @ColumbiaRecords. pic.twitter.com/88eEMHchz2

Британская группа Depeche Mode является одним из наиболее ярких электроник-рок-коллективов. Основана она была в 1980-м году в городе Базилдоне.

К 2011 году было продано порядка 115 миллионов копий альбомов группы. А в 2016 году она была номинирована на включение в "Зал славы рок-н-ролла".

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года легендарная The Rolling Stones выпустила новый альбом. Пластинка стала первой для коллектива за последние 11 лет.