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Музыка
Новости музыки
1 февраля 17, 16:05
Depeche Mode назали дату выхода 14-го альбома
Depeche Mode,Дэйв Гэхан
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Выход очередной пластинки легендарной группы состоится 17 марта.
Выход очередной пластинки легендарной группы состоится 17 марта.

Культовая британская группа Depeche Mode анонсировала выход нового альбома под названием "Spirit", о чем отмечается на официальной Twitter-странице коллектива. Презентация 14-го по счету альбома коллектива ожидается 17 марта этого года.

Кроме того в грядущую пятницу Depeche Mode намерена представить сингл "Where's The Revolution" из новой пластинки.

New #DepecheMode studio album "Spirit" out globally March 17th on @ColumbiaRecords. pic.twitter.com/88eEMHchz2

— Depeche Mode (@depechemode) 1 февраля 2017 г.

Британская группа Depeche Mode является одним из наиболее ярких  электроник-рок-коллективов. Основана она была в 1980-м году в городе Базилдоне.

К 2011 году было продано порядка 115 миллионов копий альбомов группы. А в 2016 году она была номинирована на включение в "Зал славы рок-н-ролла".

Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года легендарная The Rolling Stones выпустила новый альбом. Пластинка стала первой для коллектива за последние 11 лет.
Korrespondent
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