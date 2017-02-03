Как будет выглядеть сцена "Евровидения 2017" (ФОТО)

Роскошная площадка, множество цветных софитов, блестящая сцена - то, что мы так привыкли видеть на каждом проведенном конкурсе "Евровидение". Но если вы поклонник конкурса, то хорошо знаете, что каждый год сценические площадки настолько уникальные, что не похожие ни на один предыдущий вариант.





Поэтому организаторы международного песенного конкурса "Евровидение 2017" решили показали, как будет выглядеть нынешняя сцена в Киеве. Собственно, они презентовали макет и первые фото ее будущего облика.





Дизайном сцены занимается Флориан Ведер, ранее уже разрабатывающий концепции площадок для трех предыдущих конкурсов "Евровидение".





По поводу нашей сцены известно, что она будет иметь круговое оформление - это хорошо заметно на фото. И, по словам организаторов, такой дизайн разработан, как символ положения Украины на географической карте Европы.



















