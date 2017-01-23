Тина Кароль стала Народной артисткой Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Торжество прошло в музее Тараса Шевченко в честь Дня соборности Украины, сообщает ТСН. Президент Петр Порошенко лично поздравил Тину Кароль и отметил ее за выдающуюся творческую деятельность.





Артистка, облаченная в кремовое платье, выглядела просто роскошно. А ее трогательная речь была посвящена Украине:





"Спасибо, невероятно тронута! Для меня большая гордость объединять страну, вдохновлять страну – это моя миссия. Беречь украинские традиции – это моя миссия. И я обещаю делать это с максимальной любовью, силой и талантом, который мне подарил Бог. Эту награду я посвящаю своим родителям. Спасибо!"





Смотри видео с награждения Тины Кароль почетным званием народной артистки Украины:



