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22 января 17, 16:59
Тина Кароль стала Народной артисткой Украины (ФОТО, ВИДЕО)
Торжество прошло в музее Тараса Шевченко в честь Дня соборности Украины, сообщает ТСН. Президент Петр Порошенко лично поздравил Тину Кароль и отметил ее за выдающуюся творческую деятельность.
Артистка, облаченная в кремовое платье, выглядела просто роскошно. А ее трогательная речь была посвящена Украине:
"Спасибо, невероятно тронута! Для меня большая гордость объединять страну, вдохновлять страну – это моя миссия. Беречь украинские традиции – это моя миссия. И я обещаю делать это с максимальной любовью, силой и талантом, который мне подарил Бог. Эту награду я посвящаю своим родителям. Спасибо!"
Смотри видео с награждения Тины Кароль почетным званием народной артистки Украины:
Напомним, министр культуры Евгений Нищук обратился к президенту Петру Порошенко с ходатайством о присвоении звания народной артистки Украины певице Тине Кароль.
Источник: ivona