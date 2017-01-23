Оригинальное исполнение темы из сериала "Игры Престолов"





В этом видео вы не увидите никого, кроме двух виртуозных виолончелистов, сидящих на скалистом обрыве у моря. Один тот факт, что они вдвоём играют за целую плеяду музыкантов, поражает.





Но еще больше впечатляет то, как они это делают. Самозабвенно и мастерски.





Полтора миллиона просмотров за 4 дня - более чем оправданное достижение.





В общем, если вы давно не испытывали удовольствие и эйфории от хорошей музыки, просто включите эту композицию и насладитесь!



