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Музыка
Новости музыки
20 января 17, 14:09
Оригинальное исполнение темы из сериала "Игры Престолов"
Игра престолов
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Мощная, эффектная, драматическая, наполненная переливами и перекатами.
Словом, древняя красивая музыка. Но в оригинальном варианте ее исполняет целый оркестр со скрипками, домрами и виолончелями. 

В этом видео вы не увидите никого, кроме двух виртуозных виолончелистов, сидящих на скалистом обрыве у моря. Один тот факт, что они вдвоём играют за целую плеяду музыкантов, поражает. 

Но еще больше впечатляет то, как они это делают. Самозабвенно и мастерски. 

Полтора миллиона просмотров за 4 дня - более чем оправданное достижение. 

В общем, если вы давно не испытывали удовольствие и эйфории от хорошей музыки, просто включите эту композицию и насладитесь!


Источник: http://telegraf.com.ua/
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