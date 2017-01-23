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Музыка
Новости музыки
20 января 17, 14:03
Умерла исполнительница легендарного хита "Lambada"
Лоалва Браз
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В Бразилии под Рио-де-Жанейро в машине найден обгоревший труп исполнительницы популярного хита "Lambada" Лоалва Браз.
В Бразилии найдена мертвой исполнительница легендарного хита Lambada Лоалва Браз. Об этом сообщает портал UOL.

По информации издания, обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине под Рио-де-Жанейро. Полиция рассматривает версию убийства.

В доме Браз незадолго до ее гибели видели двух неизвестных.

Браз родилась в 1953 году в Бразилии. Всемирную известность она получила после переезда во Францию, где стала солисткой группы Kaoma. В 1989 году коллектив выпустил песню Lambada, которая возглавила хит-парады многих стран. 

В последние годы исполнительница проживала в Рио-де-Жанейро, ей принадлежал небольшой отель на побережье штата.






Источник: http://telegraf.com.ua/
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