Умерла исполнительница легендарного хита "Lambada"

В Бразилии найдена мертвой исполнительница легендарного хита Lambada Лоалва Браз. Об этом сообщает портал UOL.





По информации издания, обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине под Рио-де-Жанейро. Полиция рассматривает версию убийства.





В доме Браз незадолго до ее гибели видели двух неизвестных.





Браз родилась в 1953 году в Бразилии. Всемирную известность она получила после переезда во Францию, где стала солисткой группы Kaoma. В 1989 году коллектив выпустил песню Lambada, которая возглавила хит-парады многих стран.





В последние годы исполнительница проживала в Рио-де-Жанейро, ей принадлежал небольшой отель на побережье штата.



















