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20 января 17, 14:03
Умерла исполнительница легендарного хита "Lambada"
В Бразилии найдена мертвой исполнительница легендарного хита Lambada Лоалва Браз. Об этом сообщает портал UOL.
По информации издания, обгоревший труп певицы был обнаружен в ее машине под Рио-де-Жанейро. Полиция рассматривает версию убийства.
В доме Браз незадолго до ее гибели видели двух неизвестных.
Браз родилась в 1953 году в Бразилии. Всемирную известность она получила после переезда во Францию, где стала солисткой группы Kaoma. В 1989 году коллектив выпустил песню Lambada, которая возглавила хит-парады многих стран.
В последние годы исполнительница проживала в Рио-де-Жанейро, ей принадлежал небольшой отель на побережье штата.
Источник: http://telegraf.com.ua/