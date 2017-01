Майк Тайсон снял клип (ВИДЕО)

У клипа If You Show Up есть серьезная предыстория. Оказывается, видео является проявлением неуважения Тайсона к рэперу Soulja Boy, так называемым диссом. Дело в том, что некоторое время назад два рэп-исполнителя - Крис Браун и Soulja Boy - столкнулись в конфликте интересов. Однако подошли творчески к ссоре и решили выяснить отношения на боксерском ринге. Бой состоится уже в марте, а тем временем Майк Тайсон готовит Криса Брауна к битве за интересы. Его оппонента тренирует Флойд Мейуэзер.





В своей песне Тайсон обращается к противнику своего ученика со словами: "Я Майк Тайсон, и ты почувствуешь силу моего гнева. Я бог ринга, я самый великий. Soulja Boy, ты не сможешь победить Криса Брауна!"