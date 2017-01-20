Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Музыка
Новости музыки
19 января 17, 13:54
Майк Тайсон снял клип (ВИДЕО)
Майк Тайсон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эротический клип легендарного экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона за сутки с момента публикации на YouTube набрал больше 420 тыс. просмотров.
Причем рэп-композиция If You Show Up, на которую снят ролик, принадлежит перу самого боксера. 

У клипа If You Show Up есть серьезная предыстория. Оказывается, видео является проявлением неуважения Тайсона к рэперу Soulja Boy, так называемым диссом. Дело в том, что некоторое время назад два рэп-исполнителя - Крис Браун и Soulja Boy - столкнулись в конфликте интересов. Однако подошли творчески к ссоре и решили выяснить отношения на боксерском ринге. Бой состоится уже в марте, а тем временем Майк Тайсон готовит Криса Брауна к битве за интересы. Его оппонента тренирует Флойд Мейуэзер. 

В своей песне Тайсон обращается к противнику своего ученика со словами: "Я Майк Тайсон, и ты почувствуешь силу моего гнева. Я бог ринга, я самый великий. Soulja Boy, ты не сможешь победить Криса Брауна!"


Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Новый клип НЕАНГЕЛОВ (ВИДЕО)
Очаровательная Fergie презентовала соблазнительный клип
Злата Огневич выпустила праздничный трек (ВИДЕО)
Группа "НеАнгелы"представила новый ироничный клип
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пол Маккартни намерен отсудить права на песни The Beatles
noimageСемилетняя "Тейлор Свифт" взорвала Сеть (ВИДЕО)
noimageСаундтрек знаменитого сериала "Шерлок" сыграли на бандуре
noimageЗнаменитые хеви-металлисты выступят на "Грэмми"
noimageЕвровидение 2017: определены имена полуфиналистов Нацотбора
Лента новостей
Загрузка...