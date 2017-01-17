Названа дата премьеры 7 сезона "Голоса страны"

На днях стало известно, когда выйдет на экраны 7 сезон известного шоу "Голос страны". Не измененным тренером есть и будет Тина Кароль уже четвертый раз это место остается за ней.





Лучшее шоу страны пересмотрело и изменило частично судейский состав. Новыми тренерами будут Тина Кароль, Алексей Потапенко, Сергей Бабкин и Джамала.





Для Потапа этот сезон будет третим, в котором он принемает участие. Для Джамалы и Бабкина возможность примерять красное кресло станет возможным в этом сезоне впервые.





"Голос страны" зрители смогут увидеть 22 января, в 21:00 на телеканале 1+1.





Стало известно, что Джамала - победительница "Евровидение 2016" будет объединять судейство с подготовкой к свадьбе и сольным концертам.



