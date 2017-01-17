Стинг порадовал поклонников новым клипом (ВИДЕО)





Трек «One Fine Day» вошёл в треклист двенадцатого сольного альбома Стинга «57th & 9th». Диск поступил в продажу 11 ноября на лейблах «Cherrytree», «Interscope» и «A&M», и добрался до пятнадцатой позиции хит-парада «UK Albums Chart».





Ранее, в поддержку пластинки были представлены синглы «I Can’t Stop Thinking About You», «50,000» и «Petrol Head», не снискавшие успеха в мировых музыкальных чартах.



