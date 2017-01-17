Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Музыка
Новости музыки
16 января 17, 13:17
Стинг порадовал поклонников новым клипом (ВИДЕО)
Стинг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Знаменитый британский рок-музыкант Стинг показал новый клип на композицию «One Fine Day».
Пожалуй, главное что нужно сказать об очередной видео-новинке от исполнителя – она анимационная.

Трек «One Fine Day» вошёл в треклист двенадцатого сольного альбома Стинга «57th & 9th». Диск поступил в продажу 11 ноября на лейблах «Cherrytree», «Interscope» и «A&M», и добрался до пятнадцатой позиции хит-парада «UK Albums Chart». 

Ранее, в поддержку пластинки были представлены синглы «I Can’t Stop Thinking About You», «50,000» и «Petrol Head», не снискавшие успеха в мировых музыкальных чартах.


Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Макс Барских презентовал новый клип "Туманы" (ВИДЕО)
Новый клип НЕАНГЕЛОВ (ВИДЕО)
Олег Скрипка задействовал своих детей в новом клипе (видео)
Очаровательная Fergie презентовала соблазнительный клип
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Названа дата премьеры 7 сезона "Голоса страны"
noimageНовый клип The Weeknd: "Party Monster" (ВИДЕО)
noimageМадонна присоединится к маршу противников Трампа
noimageПесня Эда Ширана в Billboard Hot 100 на первом месте (ВИДЕО)
noimageЭлтон Джон перенес концерт из-за проблем со здоровьем
Лента новостей
Загрузка...