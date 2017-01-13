12 января - День рождения Раймонда Паулса

Для многих людей, в течение многих лет Раймонд Паулс оставался и остается человеком с чьим именем связывается Латвия - гостепреимная европейская страна, где всегда рады гостям, не смотря не на что. Долгих вам лет жизни маэстро и крепкого здоровья!





Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге в семье стеклодува. Его отец работал на Ильцюгемской стекольной фабрике. С трех лет посещал детский сад 1-го музыкального института, где и началось музыкальное образование будущего композитора.





В 1946 году Раймонд Паулс поступил в музыкальную школу при консерватории Латвийской ССР. В 1953 году он стал студентом исполнительского отделения Латвийской государственной консерватории; его наставником по классу фортепиано был профессор Герман Браун. Параллельно с учебой Паулс работал пианистом в эстрадных оркестрах профсоюзных клубов. После окончания курса в 1958 году Раймонд Паулс работал в Рижском эстрадном оркестре, выступал с концертами в Грузии, Армении, на Украине.













В 1962-1965 годах он обучался композиции в Латвийской консерватории, где его наставником был Я. Иванов, а в 1964 году занял пост художественного руководителя Рижского эстрадного оркестра Государственной филармонии Латвии.





Именно тогда Паулс написал свои первые получившие широкую известность в родной республике песни - Мы встретились в марте, Зимний вечер, тогда же началась его работа в кинематографе (Ты нужен). Впоследствии композитор создал музыку для целого ряда спектаклей, кино- и телефильмов (Слуги дьявола, Стрелы Робин Гуда, Смерть под парусом, Театр, Двойной капкан, Как стать звездой).





В 1973-78 годах он был художественным руководителем инструментального ансамбля Модо, а в 1982 году стал главным редактором музыкальных передач Латвийского радио.









Раймонд Паулс





Известность композитору принесла в 1975 году песня Листья желтые, в течение пяти следующих лет создал еще несколько шлягеров - Подберу музыку, Танец на барабане. В 1979 году им были созданы мюзиклы Сестра Кэрри и Шерлок Холмс.





Огромный успех сопутствовал творческому союзу Раймонда Паулса и Аллы Пугачевой: всей стране были известны песни Маэстро, Старинные часы, Миллион алых роз, Без меня.





Затем композитор работал с другими известными исполнителями - Валерием Леонтьевым (Исчезли солнечные дни, Кабаре, Полюбите пианиста), Лаймой Вайкуле (Вернисаж, Еще не вечер, Шерлок Холмс), и его песни неизменно становились хитами.





В середине 1980-х годов большую популярность приобрела песня Дедушка с бабушкой в исполнении созданного Паулсом детского ансамбля Дзегузите.













В конце 1980-х годов Раймонд Паулс выступил инициатором песенного фестиваля молодых исполнителей в Юрмале, который сегодня мы знаем как Новую волну.



