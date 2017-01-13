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12 января 17, 09:26
12 января - День рождения Раймонда Паулса
Для многих людей, в течение многих лет Раймонд Паулс оставался и остается человеком с чьим именем связывается Латвия - гостепреимная европейская страна, где всегда рады гостям, не смотря не на что. Долгих вам лет жизни маэстро и крепкого здоровья!
Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге в семье стеклодува. Его отец работал на Ильцюгемской стекольной фабрике. С трех лет посещал детский сад 1-го музыкального института, где и началось музыкальное образование будущего композитора.
В 1946 году Раймонд Паулс поступил в музыкальную школу при консерватории Латвийской ССР. В 1953 году он стал студентом исполнительского отделения Латвийской государственной консерватории; его наставником по классу фортепиано был профессор Герман Браун. Параллельно с учебой Паулс работал пианистом в эстрадных оркестрах профсоюзных клубов. После окончания курса в 1958 году Раймонд Паулс работал в Рижском эстрадном оркестре, выступал с концертами в Грузии, Армении, на Украине.
В 1962-1965 годах он обучался композиции в Латвийской консерватории, где его наставником был Я. Иванов, а в 1964 году занял пост художественного руководителя Рижского эстрадного оркестра Государственной филармонии Латвии.
Именно тогда Паулс написал свои первые получившие широкую известность в родной республике песни - Мы встретились в марте, Зимний вечер, тогда же началась его работа в кинематографе (Ты нужен). Впоследствии композитор создал музыку для целого ряда спектаклей, кино- и телефильмов (Слуги дьявола, Стрелы Робин Гуда, Смерть под парусом, Театр, Двойной капкан, Как стать звездой).
В 1973-78 годах он был художественным руководителем инструментального ансамбля Модо, а в 1982 году стал главным редактором музыкальных передач Латвийского радио.
Раймонд Паулс
Известность композитору принесла в 1975 году песня Листья желтые, в течение пяти следующих лет создал еще несколько шлягеров - Подберу музыку, Танец на барабане. В 1979 году им были созданы мюзиклы Сестра Кэрри и Шерлок Холмс.
Огромный успех сопутствовал творческому союзу Раймонда Паулса и Аллы Пугачевой: всей стране были известны песни Маэстро, Старинные часы, Миллион алых роз, Без меня.
Затем композитор работал с другими известными исполнителями - Валерием Леонтьевым (Исчезли солнечные дни, Кабаре, Полюбите пианиста), Лаймой Вайкуле (Вернисаж, Еще не вечер, Шерлок Холмс), и его песни неизменно становились хитами.
В середине 1980-х годов большую популярность приобрела песня Дедушка с бабушкой в исполнении созданного Паулсом детского ансамбля Дзегузите.
В конце 1980-х годов Раймонд Паулс выступил инициатором песенного фестиваля молодых исполнителей в Юрмале, который сегодня мы знаем как Новую волну.
В 1985 году он был избран депутатом Верховного Совета Латвии, а 26 марта 1989 года — народным депутатом СССР. В 1988 году композитор стал председателем Государственного комитета Латвии по культуре, а с ноября 1989 года по 1991 год возглавлял Министерство культуры Латвийской ССР.
После распада СССР, в 1991-1993 годах Паулс вновь занимал пост министра культуры в правительстве независимой Латвии.
В 1993-1998 годах он был советником по вопросам культуры при президенте Латвии Гунтисе Улманисе.
В марте 1998 года Паулс стал председателем созданной им "Новой партии". 3 октября 1998 года был избран депутатом 7-го сейма (парламента) Латвии от "Новой партии", работал в комиссиях по образованию, культуре и науке, ревизионной, защиты прав детей и в Латвийской национальной группе Межпарламентского союза; в 2002 и 2006 годах переизбирался депутатом сейма уже от "Народной партии".
В 1999 году "Новая партия" выдвинула кандидатуру Паулса на пост президента Латвии. Успешно пройдя все предварительные туры, Раймонд Паулс решил снять свою кандидатуру.
В феврале 2009 года Раймонд Паулс принял решение больше не участвовать в парламентских и муниципальных выборах. Он сообщил о своем намерении не продолжать активную политическую деятельность и сосредоточится на музыке.
Раймонд Паулс — народный артист Латвийской ССР (1976), народный артист СССР (1985).
Лауреат премии Ленинского комсомола Латвийской ССР (1970), Государственной премии Латвийской ССР (1977), премии Ленинского комсомола (1981).
Он является командором латвийского ордена Трех звезд (1995) и награжден латвийским Крестом Признания (2008). Среди наград иностранных государств — шведский орден Полярной звезды (рыцарь 1 класса, 1997), армянский орден Почета (2013).
В 2010 году он был удостоен российского ордена Почета.
В 2000 году Паулс получил Большой музыкальный приз Латвии. В 2008 году композитору была вручена Международная премия за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона "Балтийская звезда".
Почетный доктор Латвийской академии наук.
В 2015 году именем Паулса был назван собранный в Латвии реактивный самолет, который стал шестым в авиационной группе высшего пилотажа Baltic Bees.
Раймонд Паулс с 1961 года женат на Светлане Епифановой. В 1962 году в семье родилась дочь Анета.
Источник: ria.ru