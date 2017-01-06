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Музыка
Новости музыки
6 января 17, 16:43
Биг Шон презентовал новый клип (ВИДЕО)
Биг Шон
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Рэпер Биг Шон представил новый клип.
Снимали видео в студии, и практически весь сюжет построен на странных движениях-танцах рэпера. 

Уже даже становится скучно, как внезапно появляются девушки...


Источник: http://telegraf.com.ua/
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