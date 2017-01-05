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Музыка
Новости музыки
5 января 17, 10:03
Сингл Джорджа Майкла впервые стал лучшим в Британии
Джордж Майкл
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Песня "Last Christmas" в исполнении Джорджа Майкла, впервые вошла в топ-10 лучших песен Великобритании.
Известнейший британский певец Джордж Майкл не теряет популярность даже после собственной смерти. Так, поп-исполнитель посмертно вошел в топ-10 лучших певцов вместе со своей легендарной песней "Last Christmas". Интересно, что песня до сих пор остается популярной, но вошла в престижный британский рейтинг только сейчас, несмотря на то, что была записана еще в 1984 году, когда Джордж Майкл являлся участником группы Wham!

Напомним, Джордж Майкл ушел из жизни на Рождество, 25 декабря 2016 года, в возрасте 53 года. По поводу причины смерти артиста в СМИ появляется противоречивая информация. По официальной версии Майкл умер от сердечной недостаточности. Также стоит отметить, что после смерти певца его самая популярная песня звучала по всему миру еще целую неделю более 4 млн раз, что и обеспечило синглу попадание в топ-10 лучших британских песен.


Источник: http://telegraf.com.ua/
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