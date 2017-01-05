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Музыка
Новости музыки
5 января 17, 09:57
Евровидение 2017: Олег Боднарчук стал креативным продюсером
Олег Боднарчук
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Режиссер "Голосу країни" Олег Боднарчук будет работать над постановкой Евровидения 2017.
Евровидение 2017 пройдет в Киеве. К подготовке такого масштабного мероприятия привлечены лучшие специалисты. Так, дизайн сцены Евровидения 2017 будет разрабатывать Флориан Видер.  Также на днях стало известно, кто будет работать над постановками шоу.

Креативным продюсером Евровидения 2017 стал Олег Боднарчук, за плечами которого работа в "Голосі країни" и сотрудничество с самыми известными украинскими артистами.  Организаторы Евровидения 2017 поручили ему постановку открытия шоу, интервал-актов и выступлений специальных гостей конкурса.

Спасибо, друзья! Два месяца мы уже работаем над этим шоу! Стараемся со всех сил применить все наши знания, чтобы достойно представить миру самые сильные стороны нашей страны и, слава Богу, в современном искусстве Украины они присутствуют. Свою главную миссию как режиссера и креативного продюсера зрелищной части конкурса я вижу в компиляции традиционных украинских элементов с новейшими сценическими и виртуальными технологиями, а также в привлечении ведущих украинских артистов, хореографов, композиторов, музыкантов, художников и других специалистов шоу-индустрии к созданию уникального украинского шоу – Евровидение 2017
поделился Олег Боднарчук.



Вместе с Олегом Боднарчуком будет работать Стюарт Барлоу – телевизионный продюсер с 25-летним опытом работы в медиа-индустрии. Он уже работал на Евровидении в 2011 году в Дюссельдорфе. Барлоу отвечает за координацию всех творческих аспектов производства шоу и его контента от ранних этапов планирования до трансляции трех шоу.

Напомним, что полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая.

К слову, Олег Боднарчук открыт к сотрудничеству с творческими людьми. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook: 

Друзья! Я благодарен за множество инициатив по поводу Евровидения, которые я получаю последние несколько дней от вас. Прошу всех творческих людей, желающих принять участие в проекте, высылать свои портфолио, музыку, визуализации идей, а также другие промо материалы на: Eurovision2017@ukr.net Обещаю, что мы их все рассмотрим и найдем вас, если вы нас заинтересуете!

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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