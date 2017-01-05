Джордж Майкл оставил после смерти три неизданных альбома

25 декабря известный певец Джордж Майкл неожиданно для многих умер в возрасте 53 лет. Сначала причины смерти ни издатель, ни полицейские не сообщали. Позже стало известно, от чего скончался певец.





После его смерти обнаружилось, что Джордж Майкл был филантропом и оказывал поддержку фонду Terrence Higgins Trust, который оказывал помощь ВИЧ-инфицированным, и фонду Macmillan Cancer Support оказывавшему помощь онкобольным. Также поп-певец перечислял средства службе Childline (телефон доверия для подростков).





И вот, британское издание The Mirror сообщило, что после смерти Джорджа Майкла остались три альбома, не увидевших мир. Возможно, эти произведения так и не будут изданы. Альбомы, которые не увидели мир, исполнитель считал неудачными и не планировал их издавать. Источник издания рассказал, что Джодж Майкл был перфекционистом и потому иногда с ним было очень сложно иметь дело. Надеемся, что неизданные альбомы все же увидят мир и порадуют поклонников творчества певца.



