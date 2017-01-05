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Музыка
Новости музыки
4 января 17, 16:12
Джордж Майкл оставил после смерти три неизданных альбома
Джордж Майкл
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Авторитетное издание сообщило, что после смерти Джорджа Майкла остались три альбома, не увидевших мир.
25 декабря известный певец Джордж Майкл неожиданно для многих умер в возрасте 53 лет. Сначала причины смерти ни издатель, ни полицейские не сообщали. Позже стало известно, от чего скончался певец. 

После его смерти обнаружилось, что Джордж Майкл был филантропом и оказывал поддержку фонду Terrence Higgins Trust, который оказывал помощь ВИЧ-инфицированным, и фонду Macmillan Cancer Support оказывавшему помощь онкобольным. Также поп-певец перечислял средства службе Childline (телефон доверия для подростков).

И вот, британское издание The Mirror сообщило, что после смерти Джорджа Майкла остались три альбома, не увидевших мир. Возможно, эти произведения так и не будут изданы. Альбомы, которые не увидели мир, исполнитель считал неудачными и не планировал их издавать. Источник издания рассказал, что Джодж Майкл был перфекционистом и потому иногда с ним было очень сложно иметь дело. Надеемся, что неизданные альбомы все же увидят мир и порадуют поклонников творчества певца.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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