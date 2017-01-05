Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
27.77
USD
26.60
RUB
0.44
EUR
29.11
USD
27.88
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
4 января 17, 15:31
Ольга Серябкина порадовала горячим клипом
Ольга Серябкина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Соблазнительная MOLLY презентовала новый зажигательный клип на песню "STYLE".
В видео девушка радует поклонников эффектными формами. 

Стоит отметить, что Ольга Серябкина успешно "разрывается" на да совершенно разных проекта, выступает сольно и в группе.


Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Британская группа Coldplay презентовала клип (ВИДЕО)
Наталия Орейро представила эротический клип на новую песню
Наталья Могилевская презентовала новый клип (ВИДЕО)
ALEKSEEV представил новый клип в стиле экшн (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джордж Майкл оставил после смерти три неизданных альбома
noimageЮлия Паршута порадовала стильным клипом
noimageГруппа "НеАнгелы"представила новый ироничный клип
noimageДжордж Майкл планировал усыновить ребенка
noimagePink снова стала матерью: певица родила сына
Лента новостей
Загрузка...