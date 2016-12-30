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Музыка
Новости музыки
30 декабря 16, 16:59
Джордж Майкл планировал усыновить ребенка
Джордж Майкл
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По информации СМИ, певец планировал стать отцом в 2017 году.
По информации СМИ, певец планировал стать отцом в 2017 году.

Британский певец Джордж Майкл, преждевременно умерший на 54-м году жизни, планировал усыновить ребенка в 2017 году, передает The Sun.

Издание отмечает, что артист мечтал стать отцом и иметь семью вместе со своим партнером Фади Фавазом.

Ссылаясь на инсайдеров, The Sun утверждает, что Джордж Майкл ранее отказывался иметь семью в связи с плотным рабочим графиком, однако в последнее время это стало для него одним из главных приоритетов.
"Мечтой Джорджа было стать отцом", - цитирует издание слова источника.
Также известно, что музыкант предполагал либо усыновить ребенка, либо воспользоваться услугами суррогатной матери. В этом отношении его поддерживал друг Элтон Джон, который вместе со своим партнером уже воспитывает детей.

Ранее сообщалось, что певец Джордж Майкл внезапно скончался на Рождество, находясь у себя дома. Официальной причиной смерти артиста названа сердечная недостаточность.

Джордж Майкл - британский певец, композитор и поэт греческого происхождения. Является одним из успешнейших поп-исполнителей. За время его музыкальной карьеры, в общей сложности, было продано порядка 100 миллионов экземпляров его записей. 
Korrespondent
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