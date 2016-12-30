Джордж Майкл планировал усыновить ребенка

Британский певец Джордж Майкл, преждевременно умерший на 54-м году жизни, планировал усыновить ребенка в 2017 году, передает The Sun.

Издание отмечает, что артист мечтал стать отцом и иметь семью вместе со своим партнером Фади Фавазом.





Ссылаясь на инсайдеров, The Sun утверждает, что Джордж Майкл ранее отказывался иметь семью в связи с плотным рабочим графиком, однако в последнее время это стало для него одним из главных приоритетов.

"Мечтой Джорджа было стать отцом", - цитирует издание слова источника.

Также известно, что музыкант предполагал либо усыновить ребенка, либо воспользоваться услугами суррогатной матери. В этом отношении его поддерживал друг Элтон Джон, который вместе со своим партнером уже воспитывает детей.





Ранее сообщалось, что певец Джордж Майкл внезапно скончался на Рождество, находясь у себя дома. Официальной причиной смерти артиста названа сердечная недостаточность.





Джордж Майкл - британский певец, композитор и поэт греческого происхождения. Является одним из успешнейших поп-исполнителей. За время его музыкальной карьеры, в общей сложности, было продано порядка 100 миллионов экземпляров его записей.



