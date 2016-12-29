Pink снова стала матерью: певица родила сына

Американская певица Пинк во второй раз стала матерью. У артистки и ее мужа Кэри Харта родился сын. О пополнении в семействе Пинк сообщила сама, на странице в Instagram.

Ребенка назвали Джеймисон Мун Харт. Певица также сопроводила своей пост о рождении сына совместным снимком с ним.





Новорожденный стал вторым ребенком в семье исполнительницы. Известно, что пара уже воспитывает пятилетнюю дочь Уиллоу Сейдж Карт.





Пинк (настоящее имя Али́ша Бет Мур) - американская 37-летняя поп-рок-исполнительница, а также актриса и продюсер. Она является обладателем множества наград, среди которых - три Grammy и пять MTV Video Music Awards.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Ксения Собчак родила сына. Отцом является супруг ведущей - актер Максим Виторган.