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Музыка
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29 декабря 16, 20:30
Pink снова стала матерью: певица родила сына
Pink
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Об этом артистка сообщила на странице в Instagram.
Об этом артистка сообщила на странице в Instagram.

Американская певица Пинк во второй раз стала матерью. У артистки и ее мужа Кэри Харта родился сын. О пополнении в семействе Пинк сообщила сама, на странице в Instagram.

Ребенка назвали Джеймисон Мун Харт. Певица также сопроводила своей пост о рождении сына совместным снимком с ним.

Новорожденный стал вторым ребенком в семье исполнительницы. Известно, что пара уже воспитывает пятилетнюю дочь Уиллоу Сейдж Карт.

Пинк (настоящее имя Али́ша Бет Мур) - американская 37-летняя поп-рок-исполнительница, а также актриса и продюсер. Она является обладателем множества наград, среди которых - три Grammy и пять MTV Video Music Awards.
Ранее сообщалось, что российская телеведущая Ксения Собчак родила сына. Отцом является супруг ведущей - актер Максим Виторган. 
Korrespondent
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