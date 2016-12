Элтон Джон будет петь на похоронах Джорджа Майкла

Элтон Джон, также известный представитель сексуальных меньшинств, как и усопший, очень дружил с коллегой и был первым, кто высказал свои соболезнования в социальной сети. Именно Элтону выпала честь проводить в последний путь Майкла и спеть ему прощальную песню «Don’t Let The Sun Go Down On Me», которую когда-то они пели вместе.





Церемония похорон будет приватной, и своё последнее пристанище Джордж найдёт рядом с могилой Карла Маркса на кладбище в Хайгейт, что в северной части Лондона, где находится семейный склеп семьи Майкла. При жизни он не раз говорил, что хочет быть похоронен рядом с телом матери Лесли Панайоту, которая умерла от рака в 1997 году. Смерть мамы, с которой у певца были очень близкие отношения, стала шоком для него, и тогда он приобрёл место на кладбище и себе.





Напомним, что в 2017 году мир увидит и последний альбом Майкла, который он, к сожалению, не успел выпустить при жизни. Свыше 100 миллионов долларов состояния Джорджа будут разделены между его крестниками, своих детей у певца не было.