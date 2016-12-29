Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.97
USD
26.89
RUB
0.44
EUR
28.31
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.77
USD
27.50
RUB
0.45
Музыка
Новости музыки
29 декабря 16, 12:37
Элтон Джон будет петь на похоронах Джорджа Майкла
Элтон Джон и Джордж Майкл
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стало известно, как и когда пройдут похороны легендарного музыканта Джорджа Майкла, который умер в день Рождества в собственном доме.
Элтон Джон, также известный представитель сексуальных меньшинств, как и усопший, очень дружил с коллегой и был первым, кто высказал свои соболезнования в социальной сети. Именно Элтону выпала честь проводить в последний путь Майкла и спеть ему прощальную песню «Don’t Let The Sun Go Down On Me», которую когда-то они пели вместе. 

Церемония похорон будет приватной, и своё последнее пристанище Джордж найдёт рядом с могилой Карла Маркса на кладбище в Хайгейт, что в северной части Лондона, где находится семейный склеп семьи Майкла. При жизни он не раз говорил, что хочет быть похоронен рядом с телом матери Лесли Панайоту, которая умерла от рака в 1997 году. Смерть мамы, с которой у певца были очень близкие отношения, стала шоком для него, и тогда он приобрёл место на кладбище и себе. 

Напомним, что в 2017 году мир увидит и последний альбом Майкла, который он, к сожалению, не успел выпустить при жизни. Свыше 100 миллионов долларов состояния Джорджа будут разделены между его крестниками, своих детей у певца не было.

Источник: http://www.starslife.ru/
Ещё по теме:
Орбакайте помогла оплатить похороны Натальи Кустинской
Элтон Джон выступил перед делегатами украинского форума
Умер создатель групп Backstreet Boys и N'Sync
Ушел из жизни знаменитый джазовый исполнитель
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Pink снова стала матерью: певица родила сына
noimageГруппа "Друга Ріка" сняла клип про монстра
noimageДжордж Майкл страдал от героиновой зависимости
noimageСБУ запретила рэперу L'One въезд в Украину
noimageСколько денег оставил Джордж Майкл и кто на них претендует
Лента новостей
Загрузка...