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Музыка
Новости музыки
27 декабря 16, 17:51
Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости
Джордж Майкл
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По словам источника, певец употреблял наркотик в течение последнего года.
По словам источника, певец употреблял наркотик в течение последнего года.

Британский поп-исполнитель Джордж Майкл, по утверждению The Telegraph, имел героиновую зависимость. Ссылаясь на источник, издание отмечает, что певец "сидел" на героине в течение последнего года жизни.

Также сообщается, что артист был несколько раз госпитализирован в связи с передозировкой.

"Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго", - цитирует издание слова источника.

Отмечается, что остановка сердца, от которой по официальной версии умер певец, часто случается у людей, употребляющих героин.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что британский поп-певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни в собственном доме. Артиста обнаружили "мирно лежащим в постели". Версию насильственной смерти правоохранительные органы исключают. 
Korrespondent
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