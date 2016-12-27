Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости

Британский поп-исполнитель Джордж Майкл, по утверждению The Telegraph, имел героиновую зависимость. Ссылаясь на источник, издание отмечает, что певец "сидел" на героине в течение последнего года жизни.

Также сообщается, что артист был несколько раз госпитализирован в связи с передозировкой.





"Он употреблял героин. Думаю, удивительно, что он продержался так долго", - цитирует издание слова источника.





Отмечается, что остановка сердца, от которой по официальной версии умер певец, часто случается у людей, употребляющих героин.





Ранее Корреспондент.net сообщал, что британский поп-певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни в собственном доме. Артиста обнаружили "мирно лежащим в постели". Версию насильственной смерти правоохранительные органы исключают.



