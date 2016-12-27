Маккартни спел рождественскую песню со звездами кино

Экс-участник культовой группы The Beatles Пол Маккартни исполнил рождественскую песню Wonderful Christmastime вместе со звездами кино а капелла. Ролик был продемонстрирован в рамках популярного американского шоу Джимми Фэллона и обнародован на YouTube-канале проекта.





В видео показаны актеры Скарлетт Йоханссон, Мэттью Макконахи, Сет Макфарлейн и Риз Уизерспун. Все они принимали участие в создании анимационного мюзикла "Зверопой".





В определенный момент в ролике также демонстрируются их персонажей из этого мультфильма.





Помимо Маккартни и киноактеров, в съемках также принял участие ведущий проекта - Джимми Фэллон, и группа The Roots.



