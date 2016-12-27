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Музыка
Новости музыки
27 декабря 16, 12:41
Маккартни спел рождественскую песню со звездами кино
Пол Маккартни
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В ролике также снялись Скарлетт Йоханссон и Мэттью Макконахи.
Экс-участник культовой группы The Beatles Пол Маккартни исполнил рождественскую песню Wonderful Christmastime  вместе со звездами кино а капелла. Ролик был продемонстрирован в рамках популярного американского шоу Джимми Фэллона и обнародован на YouTube-канале проекта.

В видео показаны актеры Скарлетт Йоханссон, Мэттью Макконахи, Сет Макфарлейн и Риз Уизерспун. Все они принимали участие в создании анимационного мюзикла "Зверопой".

В определенный момент в ролике также демонстрируются их персонажей из этого мультфильма.

Помимо Маккартни и киноактеров, в съемках также принял участие ведущий проекта - Джимми Фэллон, и группа The Roots.


Источник: http://korrespondent.net/
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