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Музыка
Новости музыки
27 декабря 16, 12:36
Arctic Monkeys запишут новый альбом
Arctic Monkeys
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Лидер британской рок-группы Arctic Monkeys анонсировал создание нового альбома.
Алекс Тернер, фронтмен группы, в интервью британскому телеканалу сообщил о том, что сейчас Arctic Monkeys собрались в полном составе и упорно работают над созданием новой пластинки. Также отмечается, что фанаты уже предполагали подобное развитие событий.

Ведь артистов не раз видели в Шеффилде, где они обычно работают. Слухи о новом альбоме преследуют музыкантов еще с лета 2016 года. Но тогда подтвердить информацию не удалось. Это будет уже шестой студийный альбом известной группы. Последний раз они радовали своих слушателей в 2013 году.

Группа Arctic Monkeys была одной из первых, кому удалось добиться успеха с помощью социальных сетей, без присутствия в традиционных СМИ. Создали свой музыкальный проект они еще в 2002 году, а первая их студийная работа увидела мир только через четыре года, при этом установив рекорд по скорости продаж в Великобритании.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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