Arctic Monkeys запишут новый альбом

Алекс Тернер, фронтмен группы, в интервью британскому телеканалу сообщил о том, что сейчас Arctic Monkeys собрались в полном составе и упорно работают над созданием новой пластинки. Также отмечается, что фанаты уже предполагали подобное развитие событий.





Ведь артистов не раз видели в Шеффилде, где они обычно работают. Слухи о новом альбоме преследуют музыкантов еще с лета 2016 года. Но тогда подтвердить информацию не удалось. Это будет уже шестой студийный альбом известной группы. Последний раз они радовали своих слушателей в 2013 году.





Группа Arctic Monkeys была одной из первых, кому удалось добиться успеха с помощью социальных сетей, без присутствия в традиционных СМИ. Создали свой музыкальный проект они еще в 2002 году, а первая их студийная работа увидела мир только через четыре года, при этом установив рекорд по скорости продаж в Великобритании.



