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Музыка
Новости музыки
27 декабря 16, 12:30
Billboard назвал имя лучшей певицей 2016 года
Адель
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Последние 12 месяцев выдались невероятно насыщенными для британки Адель.
Возвращение исполнительницы на большую сцену окрестили триумфальным, ее новые песни назвали одними лучших, опубликованных в этом году, ее концерты собирают тысячные стадионы…

Достижения Адель совершенно очевидны для многих. Теперь же к этому числу добавился рейтинг журнала Billboard. Издание, специализирующееся на музыкальной индустрии, назвало Адель лучшей исполнительницей 2016 года. 

Отметим, что звание «лучшей певицы года» Адель получает уже в третий раз. До этого ее заслуги были отмечены в 2011 и 2012 году. Кстати, несмотря на такую сумасшедшую популярность британской исполнительницы, она все-таки не смогла достичь того рекорда, которым в 2016-ом может похвастаться Джастин Бибер. Канадец стал лучшим исполнителем 2016 года по версии Vevo – его клипы на Vevo/YouTube суммарно заработали рекордные 6 миллиардов просмотров.

Источник: http://www.starslife.ru/
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