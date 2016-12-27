Billboard назвал имя лучшей певицей 2016 года

Возвращение исполнительницы на большую сцену окрестили триумфальным, ее новые песни назвали одними лучших, опубликованных в этом году, ее концерты собирают тысячные стадионы…





Достижения Адель совершенно очевидны для многих. Теперь же к этому числу добавился рейтинг журнала Billboard. Издание, специализирующееся на музыкальной индустрии, назвало Адель лучшей исполнительницей 2016 года.





Отметим, что звание «лучшей певицы года» Адель получает уже в третий раз. До этого ее заслуги были отмечены в 2011 и 2012 году. Кстати, несмотря на такую сумасшедшую популярность британской исполнительницы, она все-таки не смогла достичь того рекорда, которым в 2016-ом может похвастаться Джастин Бибер. Канадец стал лучшим исполнителем 2016 года по версии Vevo – его клипы на Vevo/YouTube суммарно заработали рекордные 6 миллиардов просмотров.



