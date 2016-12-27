Тейлор Свифт спела для ветерана Второй мировой войны

Как показывает практика, музыка певицы способна покорить и сердце человека постарше. Так, например, произошло в случае с 96-летним ветераном Второй мировой войны Сайруса Портера. На днях Тейлор встретилась со своим самым пожилым фанатом, чтобы лично поздравить его с рождественскими праздниками, а также исполнить для него несколько своих песен.





Встреча состоялась сегодня, как пишет портал Mashable. Свифт была в прекрасном расположении духа. Кроме того, что она исполнила несколько хитов, она также пообщалась с многочисленными членами семьи ветерана, сделала множество фотографий, а также поблагодарила мистера Портера за его заслуги и достойную жизнь.





































Тейлор Свифт — американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. 27-летняя Тейлор — обладательница более 200 премий, в том числе десяти премий «Грэмми», пятнадцати American Music Awards, 1 Emmy, 1 BRIT Awards и 22 Billboard Music Awards. По данным на 2015 год она продала 40 млн альбомов по всему миру: 27,1 млн только в США и 130 млн синглов. Журнал Forbes поместил Свифт на второе место в списке самых высокооплачиваемых певиц 2015 года. В 2016 году её назвали самой высокооплачиваемой знаменитостью с доходом в 170 млн долларов.



