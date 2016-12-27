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Музыка
Новости музыки
26 декабря 16, 16:19
Группа "Скрябин" 31 декабря даст бесплатный концерт
Скрябин
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Концерт будет посвящен лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко.
Группа "Скрябин" 31 декабря бесплатно выступит в г.Днепр на сцене Днепропетровской областной государственной администрации. Как сообщил журналистам в пятницу глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, на встречу с украинскими звездами приглашают всех желающих. Поскольку зал облгосадминистрации рассчитан на 1 тыс. человек, чтобы послушать выступление артистов, нужно лишь заполнить соответствующую заявку.

"Целый год ДнепрОГА меняла представление о госоргане, как месте официоза и бюрократии. Приглашали жителей в админздание на встречи с известными артистами и блогерами, устраивали выставки фоторепортеров и открыли bookcrossing. С яркого события начнем и 2017-й. В ДнепрОГА выступит любимая группа украинцев "Скрябин". Поп-рок группе не место на сцене админздания? ДнепрОГА сломает этот стереотип", - рассказал В.Резниченко.

По его словам, концерт начнется 31 января в 19:00 в зале Днепропетровской ОГА. Концерт будет посвящен лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко, который погиб в автокатастрофе в Днепропетровской области в 2015 году. В.Резниченко отметил, что это не будет тоскливый реквием – "ребята будут петь любимые хиты и передадут светлую энергетику харизматичного фронтмена, который всегда будет жить в сердцах украинцев".

К концерту присоединятся и группы из Днепропетровской области и Николаева. На сцену выйдут коллективы "Vidverto", "4,5+" и "SilverTown". А перед началом концентра в холле ДнепрОГА гости смогут посмотреть фотовыставку, посвященную Кузьме Скрябину.

Источник: http://telegraf.com.ua/
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