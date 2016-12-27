Виталий Козловский презентовал новый альбом

В конце декабря Виталий Козловский отмечает годовщину творческой деятельности. Подарком для всех его поклонников к этой дате стал новый альбом с символичным говорящим названием - Мое желание. Эта пластинка была выпущена спустя два года после предыдущего диска Будь сильнее.





Новый альбом объединил в себе предвкушение праздника и всепоглощающее чувство любви, которую артист обрел в этом году с Раминой Эсхакзай. А также его неутомимое стремление мечтать и идти по жизни с оптимизмом вопреки всем преградам. Если предыдущий альбом был скорее лирическим по настрою, то в новом будет намного больше драйва и энергии. Но без романтики, конечно же, не обошлось", - поделился певец.





Заглавной песней альбома стала одноименная композиция, которую артист создал вместе с композитором Русланом Квинтой и автором текста Виталием Куровским. Это музыкальная "исповедь" человека, который имеет внушительный жизненный опыт и научился уходить и отпускать, но не разочарован. Наоборот он преклоняется перед силой любви и желает любить. На днях команда певца планирует съемки видеоклипа на эту композицию.





В альбом вошли 13 треков - 13 историй артиста с совершенно разным настроением и посылом: от глубокой Чого являєшся мені у сні до зажигательной танцевальной Трачу. От дерзкой Отпускаю на до проникновенной баллады Первая ночь без тебя. Также в альбоме - дуэт с Ириной Билык, который был впервые представлен публике на сольном концерте Виталия во дворце Украина, и песня Больше не моя - исполненная в образе Валета в мюзикле Алиса в стране чудес. Каждая из композиций, вошедших в новый альбом, пережита артистом лично.



