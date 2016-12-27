Forbes объявил неудачников в индустрии музыки в 2016 году

Ими стали британская рок-группа One Direction, рэпер Канье Уэст и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает





Британцы с One Direction в 2015-м потеряли певца Зейна Малика, который ушел из группы ради сольной карьеры. Затем коллектив сделал перерыв в своей деятельности.





Канье Уэст оказался в списке неудачников из-за отмены 21 концерта. Это решение обернулось для рэпера потерей более 10 млн долларов. Исполнитель также попал в больницу с истощением.





Концерт в честь инаугурации Д.Трамп назван провальным до его проведения благодаря тому, что известные музыканты отказываются принимать в нем участие.





Если бы в президентской гонке победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон, на западе могли бы выступить такие звезды, как Кэти Перри, Бейонсе, Джей-Зи, Дженнифер Лопез, которые поддерживали ее перед выборами.





Кроме того, избранный президент США заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации.





Как сообщал УНН, в Голливуде шокированы избранием Д.Трампа президентом США.



