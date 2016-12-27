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Музыка
Новости музыки
26 декабря 16, 16:16
Forbes объявил неудачников в индустрии музыки в 2016 году
Forbes
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Американский журнал Forbes объявил самых больших неудачников в индустрии музыки в 2016 году.
Ими стали британская рок-группа One Direction, рэпер Канье Уэст и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает

Британцы с One Direction в 2015-м потеряли певца Зейна Малика, который ушел из группы ради сольной карьеры. Затем коллектив сделал перерыв в своей деятельности.

Канье Уэст оказался в списке неудачников из-за отмены 21 концерта. Это решение обернулось для рэпера потерей более 10 млн долларов. Исполнитель также попал в больницу с истощением.

Концерт в честь инаугурации Д.Трамп назван провальным до его проведения благодаря тому, что известные музыканты отказываются принимать в нем участие.

Если бы в президентской гонке победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон, на западе могли бы выступить такие звезды, как Кэти Перри, Бейонсе, Джей-Зи, Дженнифер Лопез, которые поддерживали ее перед выборами.

Кроме того, избранный президент США заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации.

Как сообщал УНН, в Голливуде шокированы избранием Д.Трампа президентом США.

Источник: http://pressorg24.com/
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