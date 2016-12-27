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Музыка
Новости музыки
26 декабря 16, 16:08
Умер Джордж Майкл
Джордж Майкл
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Известный певец Джордж Майкл неожиданно для многих умер в возрасте 53 лет.
Известный музыкант Джордж Майкл умер. 

И это стало неожиданностью для многих. Коллеги по сцене выразили свои чувства относительно смерти знаменитого Джорджа Майкла. Правда, до этого момента не было известно причину смерти Джорджа Майкла.

Как сообщает ВВС, 53-летний Джордж Майкл умер из-за сердечного приступа. Об этом рассказал менеджер певца Джорджа Майкла.

К слову, с музыкантом было связано много скандалов по поводу наркотиков. Как писали зарубежные СМИ, он попал из-за наркотиков в аварию, за что получил небольшой тюремный срок.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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