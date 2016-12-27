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Музыка
Новости музыки
26 декабря 16, 10:29
Названа причина смерти Джорджа Майкла
Джордж Майкл
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Предварительной причиной смерти британского певца Джорджа Майкла названа сердечная недостаточность.

Британский певец умер в возрасте 53 лет у себя дома. По данным полиции "подозрительных обстоятельств" в инциденте нет.

Об этом в понедельник утром, 26 декабря, сообщило издание Billboard. По данным журналистов, которые ссылаются на словам менеджер певца Майкла Липпмана, он узнал о смерти Майкла в рождественское утро.

Ему сообщили, что музыканта нашли "мирно лежащим в постели". По словам Липпмана, насильственная смерть певца исключена, однако версия о сердечной недостаточности стала для него неожиданностью.

Напомним, Джордж Майкл, настоящее имя которого Йо́ргос Кириа́кос Панайо́ту был популярным британским певцом.

За время свое музыкальной карьеры было продано около ста миллионов его записей, что делает его одним из самых успешных поп-певцов.

Как сообщал УРА-Информ, британский музыкант Джордж Майкл 25 декабря умер у себя дома днем в Оксфордшире.
URA-Inform
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