Ушла из жизни легендарная французская певица

Маржан была популярна в 1930-1940-е годы. В 1941 году она записала песню Seule ce soir об одиночестве людей, разделенных войной. Песня стала одной из самых известных любовных композиций своего времени.





В годы Второй мировой Маржан выступала в кабаре, которые посещали немецкие офицеры, а также ее композиции звучали на Радио Парижа, которое контролировали нацисты. Карьера Маржан пошла на спад после окончания войны. Из-за обвинений в коллаборационизме Маржан была вынуждена покинуть Францию и какое-то время жить в Великобритании и Бельгии.





В 1950-е годы она вернулась во Францию и пыталась восстановить карьеру, но безуспешно. Затем она вышла замуж и покинула шоу-бизнес. С супругом они занимались разведением лошадей.



