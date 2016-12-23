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Музыка
Новости музыки
23 декабря 16, 11:24
Ушла из жизни легендарная французская певица
Лео Маржан
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Французская певица Лео Маржан умерла в возрасте 104 лет.
Маржан была популярна в 1930-1940-е годы. В 1941 году она записала песню Seule ce soir об одиночестве людей, разделенных войной. Песня стала одной из самых известных любовных композиций своего времени.

В годы Второй мировой Маржан выступала в кабаре, которые посещали немецкие офицеры, а также ее композиции звучали на Радио Парижа, которое контролировали нацисты. Карьера Маржан пошла на спад после окончания войны. Из-за обвинений в коллаборационизме Маржан была вынуждена покинуть Францию и какое-то время жить в Великобритании и Бельгии.

В 1950-е годы она вернулась во Францию и пыталась восстановить карьеру, но безуспешно. Затем она вышла замуж и покинула шоу-бизнес. С супругом они занимались разведением лошадей.


Источник: http://telegraf.com.ua/
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