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Музыка
Новости музыки
23 декабря 16, 11:13
Дэвид Духовны записывает новый альбом
Дэвид Духовны
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На своей соцстраничке Дэвид разместил фото, которое было сделано в студии звукозаписи, во время его работы.
Американский актер Дэвид Духовны, который сыграл роль агента Фокса Малдера в телесериале Секретные материалы и писателя-ловеласа Хэнка Муди в – Блудливая Калифорния, анонсировал работу над новым альбомом. 

  "Записываю вокал для нового альбома", – подписал снимок Духовны.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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