Лучшие песни для создания праздничного настроения

Приближается пора новогодних и рождественских праздников – самого теплого и сказочного времени в году, когда люди со всего мира готовятся к чему-то новому и запасаются подарками для самых близких. Мы собрали лучшие песни, которые помогут окунуться в атмосферу волшебства и скрасить дни до наступления нового года.





"Щедрик"





Песня была написана Николаем Леонтовичем в 1901 году, а впервые прозвучала только в 1916 в исполнении хора Киевского университета, во время работы композитора в Киеве. В прошлом году в сети появилась первая запись "Щедрика" в исполнении украинского хора под руководством Александра Кошица, которая была сделана в 1922 году в Нью-Йорке.





В 1936 году была написана американская версия - Carol of the Bells, автором которой выступил американец украинского происхождения Питер Вильховский.





Happy New Year





Песня легендарной шведской группы была записана еще в далеком 1989 году, но не теряет своей актуальности и сейчас, оставаясь одной из самых любимых "визиток" наступления новогодних праздников.





Jingle Bells





В оригинале песня Jingle Bells имела другую мелодию. Она была впервые опубликована в 1857 году американским композитором Джеймсом Лордом Пьерпонтом. Называлась она One Horse Open Sleigh, и мелодия ее была сложнее — больше напоминала классические пьесы Моцарта.





Let It Snow





Песня была написана летом 1945 года Сэмми Каном и композитором Жюлем Стайном и стала одной из самых популярных, посвященных новогодним праздникам. На данный момент известно более 20 ее перепевок, одной из самых популярных из которых является версия Фрэнка Синатры.





All I Want For Christmas Is You





Песню о лучшем подарке на Рождество Мэрайя Кэрри впервые спела в 1994 году, с тех пор песня перезаписывалась и другими исполнителями, и самой певицей. В частности, одну из последних ее версий Кэрри записала вместе с Джастином Бибером.





Magic Moments





Несмотря на то, что песня не про Новый год, она стала ассоциироваться с праздничной порой благодаря тому, что впервые появилась в рождественской рекламе кофе.





Last Christmas





Содержание этой песни не отличается особым оптимизмом, поскольку в ней поется о несчастной любви, но песня ассоциируется с Новым годом и Рождеством еще с 1984 года, когда была написана и впервые исполнена Джорджем Майклом.





All Alone On Christmas





Песня прозвучала в фильме "Один дома 2" и стала не менее популярной, чем и сама картина.





Mr. Sandman





Изначально в песне, написанной Пэтом Баллардом и исполненной группой The Chordettes, от лица одинокой девушки выражалась просьба к мистеру Сэндмену (то есть Песочному Человеку) послать ей сновидение о привлекательном юноше. Но вскоре после ее выхода Баллард решил переписать текст, назвав песню Mr. Santa — таким образом знаменитый хит стал рождественским синглом.





Have Yourself A Merry Little Christmas





Авторами песни являются Хью Мартин и Ральф Блейн, а популярной она стала после исполнения Джуди Гарленд в фильме 1944 года "Встреть меня в Сент-Луисе".





Christmas Is All Around





Несмотря на то, что многие знают эту песню по фильму "Реальная любовь", впервые она была спета группой Wet Wet Wet, которая пела не про Рождество, а про любовь. Вместе с тем, праздничный вариант стал более популярным, чем оригинал и прочно вошел в новогодний плейлист.





We Wish You A Merry Christmas





Песня является одним из рождественских гимнов Англии XVI века, при этом, она одна из немногих песен тех времен, в которых упоминается Новый год.





Jingle Bells Rock





Это одна из вариаций на тему самой популярной в мире рождественской песни Jingle Bells. Композиция не только занимала высокие места в музыкальных чартах, большую популярность песни принесло ее включение в саундтрек многих фильмов.





Most Wonderful Time Of The Year





Еще одна песня, ставшая популярной благодаря включению в саундтрек к рождественским фильмам, в частности, она прозвучала в первом "Один дома".





Santa Claus Is Coming To Town





Песня является одним из самых популярных рождественских хитов в США, была написана еще в 1934 году Фредом Кутсом на слова Хейвена Гиллеспи.