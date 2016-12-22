Музыка Новости музыки
21 декабря 16, 17:01
Британка и грузинский хор исполнили "Щедрик"
И что приятно, на украинском она звучит наиболее удачно.
Источник: http://telegraf.com.ua/
|
Удобная и симпатичная ТЕЛЕПРОГРАММА Более 200 каналов на Ваш выбор. Легко и просто - в один клик! TVBuzzer.net
Музыка Новости музыки
21 декабря 16, 17:01
Британка и грузинский хор исполнили "Щедрик"
И что приятно, на украинском она звучит наиболее удачно.
Источник: http://telegraf.com.ua/
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)