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21 декабря 16, 17:01
Британка и грузинский хор исполнили "Щедрик"
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В сети все больше набирает огромную популярность видео-фрагмент из прямого эфира британского телеканала Би-Би-Си, в котором пели "Щедрик" на украинском языке.
Британская певица Кэти Мелуа и грузинский хор "The Gori Women Choir" красиво исполнили уже мировую песню. 

И что приятно,  на украинском она звучит наиболее удачно.


Источник: http://telegraf.com.ua/
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