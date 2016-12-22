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Музыка
Новости музыки
21 декабря 16, 16:57
Олег Скрипка задействовал своих детей в новом клипе (видео)
Олег Скрипка
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Певец Олег Скрипка снял в новом клипе "Мана" двух своих детей.
Популярный исполнитель Олег Скрипка имеет четырех детей, и двоих из них уже снял в своем новом клипе, посвященном Рождеству. Он сказал, что в их группе уже не очень молодые музыканты, и у каждого есть дети, которые начинают осваивать навыки песни и танцев. Именно по этой причине коллектив решил в клипе "Мана" снять своих деток.

По словам Скрипки, работа шла очень долго и тщательно. На экранах он появился спустя год после того, как начали трудиться над ним.

Главная причина задействовать своих детей в клипе была в том, что Олег Скрипка считает Рождество детским праздником. Поэтому, он взял Олесю и Устима, так как полагает, что энергией своей молодости они смогут все перебороть. Музыкант верит, что его новый видеоролик поможет произойти чуду, которое спасет нынешнюю Украину. 

Помимо фронтмена ВВ, в клипе участвует также один из гитаристов группы – Евгений Рогачевский. 

По ходу сюжета, события будут пересекаться с тем, что сейчас происходит в стране. Олеся и Устим в темном ледовом лесу преодолевают всех врагов и препятствия на своем пути, и в конце они находят победную любовь.



Источник: http://telegraf.com.ua/
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