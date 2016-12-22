Новый клип НЕАНГЕЛОВ (ВИДЕО)

На днях НЕАНГЕЛЫ презентовали свой новый клип на песню “СЕРЕЖА”, в котором главные роли достались отнюдь не Славе и Виктории, а шести ярким девушкам из социальных сетей. Именно они в красках рассказывают зрителю свою историю о Серёже, который разбил им сердце. Эксклюзивно для tochka.net главные героини нового клипа НЕАНГЕЛОВ поделились впечатлениями и подробностями о съемочном процессе.





Анна Алхимова – видеоблогер. (@anna_alkhim)





Одну из главных ролей в клипе исполнила харизматичная, дерзкая, смешная и раскованная Аня Алхимова. Активные пользователи сети уже знают её по видеоблогу, который девушка ведёт в своём Instagram. Экспромты Ани подарили этому клипу много комичных и жизненных эпизодов. Реплики героини действительно можно разобрать на цитаты.





Это лучший клип в моей жизни, потому что он – для меня первый. Дай Бог, не последний. Я очень кайфовала от процесса и ещё бы снималась хоть три дня, хоть тридцать часов без остановки. Мне кажется, песня “СЕРЕЖА” была с самого начала написана для меня, и мне просто суждено было сняться в этом клипе. Надеюсь, что будет продолжение, в котором я буду задействована. Сказала “скромно”, но зато честно. А насчёт не очень позитивных комментариев в сети... Что могу сказать? Молодцы, что пишете! Чёрный пиар – это тоже пиар, поэтому спасибо, что не безразличны

говорит Анна Алхимова.





Аннета Кривонос – графический дизайнер, участница телевизионного проекта “Половинки” на Новом канале. (@anneta_milan)





Рыжеволосая кудрявая девушка из ночного клуба, которая в баре заливает алкоголем своё разочарование в любви, – это Аннета Кривонос.





Моя героиня получилась очень колоритной, и все это благодаря отличной команде, с которой мы работали. Особенное “спасибо” бармену, который периодически наливал мне настоящую текилу, сделавшую свое дело, – моя героиня раскрепостилась и дала волю чувствам и внутренней музе. Так что в этом клипе действительно всё очень реалистично

поделилась Аннета Кривонос.





Таня Смирнова – бинес-леди, модельер. (@smirnova_tv)





Девушка, которая едет за рулём машины и произносит феноменальную фразу: “В зад въехал и уехал", – это Татьяна Смирнова, популярный модельер и блогер. О своём участии в клипе она рассказывает:





Это было увлекательно, весело, жизненно и так по-женски. Для меня это очень необычный опыт, который подарил столько новых эмоций, знакомств. Очень комфортно было работать с режиссёром Сергеем Ткаченко и его командой.





Юлия Стельмах – собственница салона красоты, бизнес-леди. (@icon_face)





Девушка, страдающая в кресле у стилиста, – это Юлия Стельмах. Съёмки проходили в её салоне красоты, в котором она является директором и собственницей. Эта героиня продемонстрировала, что несмотря на достижения, каждая женщина в душе всегда остаётся ранимой.





Меня переполняет столько эмоций! Осознание того, что я снималась в клипе у НЕАНГЕЛОВ пришло уже спустя несколько дней после съёмок. На площадке была очень крутая атмосфера, крутые ребята, и мне с лёгкостью далась роль. Моя героиня – это симпатичная, но недолюбленная девушка, которая ну очень нуждается в сильном мужском плече

говорит Юлия Стельмах.





Оксана Кравцова – бьюти-блогер. (@kravtsova_ok)





“Ты уже завёл Tinder для своих носков?” – эта крылатая фраза принадлежит Оксане Кравцовой. Съёмки нового клипа НЕАНГЕЛОВ длились более 20-ти часов, и именно эту героиню снимали уже ночью, самой последней. Вот, что девушка рассказывает о своих впечатлениях:





В период моей съёмки батарейки сели на мониторе, на микрофоне и везде, где только можно. Но все проблемы были очень оперативно устранены. Это мой первый опыт участия в музыкальном клипе. Мне нужно было показать настоящее страдание девушки, которую бросил Серёжа. Меня никто ещё не бросал, поэтому пришлось включить все свои актёрские способности. Несмотря на то, что все были уставшие, всё получилось отлично.





Лиза Готфрик – поэтесса, писатель, блогер. (@gotfrik)





Яркая и поэтичная девушка из супермаркета, которая ставит финальный аккорд в этой запутанной истории с Серёжей, – известная поэтесса и блогер Лиза Готфрик. Вот, что она рассказывает о съёмках:





Так как я панк в душе, мне очень понравилась атмосфера на съёмочной площадке. Этот клип даёт девушкам уникальную возможность посмеяться над своими страданиями. Самоирония – это ведь здорово. Я сыграла героиню “на надрыве”, которая ищет возможность уйти от своих проблем. Можно сказать, я играла саму себя. Единственное отличие – я никогда не использую такой слой косметики.



