Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.51
USD
26.40
RUB
0.43
EUR
27.42
USD
26.45
RUB
0.43
EUR
28.52
USD
27.23
RUB
0.44
Музыка
Новости музыки
20 декабря 16, 15:55
Новый сексуальный клип от откровенных "SEREBRO" (ВИДЕО)
SEREBRO
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поп-группа SEREBRO представила клип на песню My Money.
По сюжету, девушки, одетые лишь в красивое нижнее белье и длинные плащи, танцуют на сцене в одной из американских школ. В качестве подтанцовки у них целая команда поддержки. Все танцуют, веселятся, и в самой разгар приходит… Дональд Трамп! Новоизбранный "президент" присоединяется к ним и танцует как ни в чем не бывало. 

Издание обращает внимание на то, что Трамп - миллиардер, о чем он не забывает упоминать при любой возможности. Он постоянно развлекается в лучших заведениях Нью-Йорка и разбрасывается деньгами направо и налево. А у песни очень говорящее название: My Money (в переводе "Мои Деньги"). Может быть, девушки на что-то намекают...


Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Диджей объединил все популярные песни 2016 в одном клипе
"Красный" клип Тины Кароль в геометрическом стиле (ВИДЕО)
Кейт Мосс снялась в клипе на песню Элвиса Пресли (ВИДЕО)
Группа "ВИА Гра" порадовала "горячим" клипом (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Звезды в волшебном праздничном ролике (ВИДЕО)
noimageМакс Барских презентовал новый клип "Туманы" (ВИДЕО)
noimageЕвровидение 2017: организаторы конкурса ищут волонтеров
noimageALEKSEEV представил новый клип в стиле экшн (ВИДЕО)
noimageНаталья Могилевская презентовала новый клип (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...