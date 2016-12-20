Новый сексуальный клип от откровенных "SEREBRO" (ВИДЕО)





Издание обращает внимание на то, что Трамп - миллиардер, о чем он не забывает упоминать при любой возможности. Он постоянно развлекается в лучших заведениях Нью-Йорка и разбрасывается деньгами направо и налево. А у песни очень говорящее название: My Money (в переводе "Мои Деньги"). Может быть, девушки на что-то намекают...



