Новый сексуальный клип от откровенных "SEREBRO" (ВИДЕО)

Поп-группа SEREBRO представила клип на песню My Money.
По сюжету, девушки, одетые лишь в красивое нижнее белье и длинные плащи, танцуют на сцене в одной из американских школ. В качестве подтанцовки у них целая команда поддержки. Все танцуют, веселятся, и в самой разгар приходит… Дональд Трамп! Новоизбранный "президент" присоединяется к ним и танцует как ни в чем не бывало.
Издание обращает внимание на то, что Трамп - миллиардер, о чем он не забывает упоминать при любой возможности. Он постоянно развлекается в лучших заведениях Нью-Йорка и разбрасывается деньгами направо и налево. А у песни очень говорящее название: My Money (в переводе "Мои Деньги"). Может быть, девушки на что-то намекают...