Ведущий Джеймса Кордон, известный своим караоке в машине, пригласил в гости певицу Мэрайю Кэри. Вместе они начали петь известную рождественскую песню "All I Want for Christmas". А дальше произошло чудо!





Известные звезды, которые в течение года тоже участвовали в шоу Кордона, оказывается, тоже пели эту песню.





В итоге получился праздничный ролик с участием Леди Гаги, Селены Гомес, Гвен Стефани, Криса Мартина, Элтона Джона и Адель.





Они невероятно круто спели "All I Want For Christmas Is You".