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Музыка
Новости музыки
20 декабря 16, 14:22
Евровидение 2017: организаторы конкурса ищут волонтеров
Евровидение 2017
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Организаторы конкурса Евровидение 2017 готовы отобрать 750 волонтёров.
Национальная телекомпания Украины сообщает о наборе волонтёров (#volunteerswanted), чья помощь необходима во время проведения конкурса Евровидение 2017. Набор волонтёров на конкурс Евровидение 2017 стартовал 19 декабря 2016 года.

Для того, чтоб стать волонтёром необходимо знать английский язык или какой-либо еще иностранный язык. Также необходимо заполнить анкету волонтёра. Заполнение анкет осуществляется до 17 февраля 2017 года. После чего со всеми претендентами будет проведено собеседование.

По результатам отбора будет выбрано 750 волонтёров.

Мы отберем 750 волонтеров, которые образуют Eurovision Volunteers 'Family. Ждем анкеты от всех желающих приобщиться к событию такого масштаба. Волонтеры будут помогать людям, которые приедут из-за рубежа, чувствовать себя комфортно во время недель Евровидение в Киеве. А мы, со своей стороны, как вещатель-организатор песенного конкурса в Украине, создадим для волонтеров такие условия работы, чтобы опыт, который они получат за это время, стал для них полезным
отметила исполнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова.

Отметим, что в обязанности волонтёра будет входить работа с артистами, прессой, иностранными делегациями и гостями международного песенного конкурса, а также участие в телевизионном производстве Еврошоу, работа на бэкстейдж и фан-зонах.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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