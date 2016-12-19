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Музыка
Новости музыки
19 декабря 16, 14:27
Кто судья Национального отбора Евровидение 2017
Евровидение-2017
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Евровидение-2017: названы все члены жюри Национального отбора.
Совсем недавно организаторы национального отбора на "Евровидение 2017" раскрыли имя ведущего будущего конкурса. Ведущим прямых эфиров национального отбора на "Евровидение 2017" будет Сергей Притула. Но интригой для многих оставался именно вопрос состава членов жюри.

Телеканалы СТБ и UΛ Первый озвучили имена всех членов жюри Национального отбора на "Евровидение-2017".

В феврале оценивать участников прямых эфиров в рамках отбора на "Евровидение-2017" будут:

музыкальный продюсер отбора, член жюри шоу "Х-фактор-7" Константин Меладзе;
победительница "Евровидения-2016", народная артистка Украины Джамала;
артист, композитор, член жюри "Х-фактора-7" Андрей Данилко.



Отметим, что первый этап отбора Национального отбора "Евровидение-2017" начался еще 1 сентября. Команда проекта получила около 500 заявок от сольных исполнителей и групп, 100 из них параллельно участвуют в онлайн-голосовании на сайте СТБ.

Напомним, что уже известно, когда именно пройдет финал песенного конкурса. Он запланирован на 13 мая, а полуфиналы на 9 и 11 мая все этапы будут проходить в Киеве. А также уже известно, сколько будут стоить билеты на "Евровидение-2017".

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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