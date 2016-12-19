Наталия Орейро представила эротический клип на новую песню

39 летняя уругвайская певица, актриса звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро, в последнее время очень активно работает на территории России. Пару дней назад на своей официальной страничке в Вконтакте Наталия на русском языке представила свою новую видео работу на песню Corazón Valiente или "Храброе сердце".





Некоторые поклонники уже назвали видеоклип "самым сексуальным роликом в карьере Орейро".





Главная героиня меняет сразу несколько соблазнительных нарядов - от кожаного боди до платья со смелым декольте и разрезами на подоле - и танцует вместе с группой накачанных парней и привлекательных девушек в поезде. Песню Наталья исполнила в дуэте с уругвайским исполнителем Рубеном Рада, который играет на барабанах.





Стоит отметить, что съемки клипа проходили в Буэнос-Айресе, в Железнодорожном национальном музее Рауля Скалабрини Ортиза.



