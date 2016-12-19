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Музыка
Новости музыки
19 декабря 16, 14:14
Наталия Орейро представила эротический клип на новую песню
Наталия Орейро
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"Дикий ангел" вернулся: Наталия Орейро в новом сексуальном видеоклипе.
39 летняя уругвайская певица, актриса звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро, в последнее время очень активно работает на территории России. Пару дней назад на своей официальной страничке в Вконтакте Наталия на русском языке представила свою новую видео работу на песню Corazón Valiente или "Храброе сердце".

Некоторые поклонники уже назвали видеоклип "самым сексуальным роликом в карьере Орейро".

Главная героиня меняет сразу несколько соблазнительных нарядов - от кожаного боди до платья со смелым декольте и разрезами на подоле - и танцует вместе с группой накачанных парней и привлекательных девушек в поезде. Песню Наталья исполнила в дуэте с уругвайским исполнителем Рубеном Рада, который играет на барабанах.

Стоит отметить, что съемки клипа проходили в Буэнос-Айресе, в Железнодорожном национальном музее Рауля Скалабрини Ортиза.


Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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