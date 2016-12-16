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Музыка
Новости музыки
16 декабря 16, 16:45
Metallica спела Enter Sandman в супермаркете (ВИДЕО)
metallica
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Американская хеви-метал-группа спела свой известный хит Enter Sandman.
Культовая американская хеви-метал-группа Metallica исполнила свой самый известный хит Enter Sandman в одном из супермаркетов Лос-Анджелеса, с продавцом мясного отдела, передает TMZ.

Отмечается, что музыканты из коллектива - Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт и Роберт Трухильо - устроили перформанс прямо в супермаркете, во время съемок популярного шоу комика Билли Айкнера "Денежный вопрос".

Metallica - хеви-метал-коллектив, существующий с 1981 года. Группа оказала большое влияние на развитие направления треш-метал.

18 ноября Metallica презентовала свой последний альбом под названием Hardwired…To Self-Destruct, который стал десятой по счету пластинкой группы.


Источник: http://korrespondent.net/
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