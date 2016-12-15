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Музыка
Новости музыки
15 декабря 16, 16:12
Номинанты Национальной музыкальной премии YUNA 2016
YUNA 2016
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Национальная музыкальная премия YUNA 2016: выбирай своих фаворитов.
14 декабря стали известны имена шестой ежегодной премии YUNA. Объявления номинантов состоялось в столичном Budвha Bar, где сообщили имена номинантов в 12 категориях.

Как сообщалось ранее, в регламенте премии YUNA 2016 произошли некоторые изменения.

"Событие года" изменила свое название и содержание и стала называться "Лучше концертное шоу сольного исполнителя".

Появилась номинация "Новое дыхание". Эта категория разработана Экспортной советом для соло-артистов и групп, у которых не менее двух профессионально записанных песен были обнародованы в период с 01.11.2015 г.. по 31.10.2016 г.., Но не находились в ротации на общенациональных радиоканалах и/или украинских музыкальных телеканалах .

Произошли изменения в составе жюри премии YUNA 2016. В жюри входят:

- люди, которые не создают музыку, но профессионально ее используют в своей деятельности не менее пяти лет, и на момент формирования состава жюри занимают соответствующую должность, а именно: программные директора / музыкальные редакторы / ведущие эфира радиостанций; 

- программные директора / музыкальные редакторы телеканалов; музыкальные обозреватели и музыкальные критики газет и журналов представители билетных операторов; представители компаний-правообладателей музыки;

- люди, которые создают музыку и/или профессионально ее используют в своей деятельности не менее пяти лет, и на момент формирования состава жюри относятся к следующим категориям: организаторы концертов, менеджмент артистов, саунд-продюсеры и композиторы, клипмейкеры.

Также в состав жюри входят победители премии YUNA и обладатели награды "За особые достижения в музыке", которые приобщаются к голосованию на втором этапе.

Номинанты премии YUNA 2016:

Лучший соло-артист:

Jamala
LOBODA
MONATIK
Макс Барских
Тина Кароль

Лучшая поп-группа:

DZIDZIO
MOZGI
Onuka
Время и Стекло
Потап и Настя

Лучшая рок-группа:

O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
Бумбокс
Океан Эльзы

Лучшая песня:

1944 – Jamala
Love Manifest – SunSay
Кружит – MONATIK
К черту любовь – LOBODA
Навернопотомучто – Время и Стекло

Лучший альбом:

Cold Altair – The HARDKISS
MONATIKЗВУЧИТ – MONATIK
Takeoff – Pianoбой
Без границ – Океан Эльзы
Туманы – Макс Барских

Лучший видеоклип:

1944 – Jamala
Кружит – MONATIK
К черту любовь – LOBODA
Навернопотомучто – Время и Стекло
Умамы – Потап и Настя

Лучший дуэт:

Go – Brunettes Shoot Blondes и The M'aneken
Заманили – Jamala и ДахаБраха
Круче всех – Quest Pistols Show и Open Kids
Мой брат – Константин Меладзе и Валерий Меладзе
Сон – MONATIK и L'ONE

Открытие года:

Det'ach
Iv'an N'AVI
MamaR'ika
Агонь
Грибы

Лучше концертное шоу:

Концерты "The HARDKISS" "#thehardkissfive" к 5-летию группы
Тур "Океан Эльзы" в поддержку альбома "Без границ"
Всеукраинский тур "Бумбокса" "Люди"
Всеукраинский тур LOBODьы "К черту любовь"
Всеукраинский тур "Время и Стекло" "Тур 505"

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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