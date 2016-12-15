Номинанты Национальной музыкальной премии YUNA 2016

14 декабря стали известны имена шестой ежегодной премии YUNA. Объявления номинантов состоялось в столичном Budвha Bar, где сообщили имена номинантов в 12 категориях.





Как сообщалось ранее, в регламенте премии YUNA 2016 произошли некоторые изменения.





"Событие года" изменила свое название и содержание и стала называться "Лучше концертное шоу сольного исполнителя".





Появилась номинация "Новое дыхание". Эта категория разработана Экспортной советом для соло-артистов и групп, у которых не менее двух профессионально записанных песен были обнародованы в период с 01.11.2015 г.. по 31.10.2016 г.., Но не находились в ротации на общенациональных радиоканалах и/или украинских музыкальных телеканалах .





Произошли изменения в составе жюри премии YUNA 2016. В жюри входят:





- люди, которые не создают музыку, но профессионально ее используют в своей деятельности не менее пяти лет, и на момент формирования состава жюри занимают соответствующую должность, а именно: программные директора / музыкальные редакторы / ведущие эфира радиостанций;





- программные директора / музыкальные редакторы телеканалов; музыкальные обозреватели и музыкальные критики газет и журналов представители билетных операторов; представители компаний-правообладателей музыки;





- люди, которые создают музыку и/или профессионально ее используют в своей деятельности не менее пяти лет, и на момент формирования состава жюри относятся к следующим категориям: организаторы концертов, менеджмент артистов, саунд-продюсеры и композиторы, клипмейкеры.





Также в состав жюри входят победители премии YUNA и обладатели награды "За особые достижения в музыке", которые приобщаются к голосованию на втором этапе.





Номинанты премии YUNA 2016:





Лучший соло-артист:





Jamala

LOBODA

MONATIK

Макс Барских

Тина Кароль





Лучшая поп-группа:





DZIDZIO

MOZGI

Onuka

Время и Стекло

Потап и Настя





Лучшая рок-группа:





O.Torvald

Pianoбой

The HARDKISS

Бумбокс

Океан Эльзы





Лучшая песня:





1944 – Jamala

Love Manifest – SunSay

Кружит – MONATIK

К черту любовь – LOBODA

Навернопотомучто – Время и Стекло





Лучший альбом:





Cold Altair – The HARDKISS

MONATIKЗВУЧИТ – MONATIK

Takeoff – Pianoбой

Без границ – Океан Эльзы

Туманы – Макс Барских





Лучший видеоклип:





1944 – Jamala

Кружит – MONATIK

К черту любовь – LOBODA

Навернопотомучто – Время и Стекло

Умамы – Потап и Настя





Лучший дуэт:





Go – Brunettes Shoot Blondes и The M'aneken

Заманили – Jamala и ДахаБраха

Круче всех – Quest Pistols Show и Open Kids

Мой брат – Константин Меладзе и Валерий Меладзе

Сон – MONATIK и L'ONE





Открытие года:





Det'ach

Iv'an N'AVI

MamaR'ika

Агонь

Грибы





Лучше концертное шоу:





Концерты "The HARDKISS" "#thehardkissfive" к 5-летию группы

Тур "Океан Эльзы" в поддержку альбома "Без границ"

Всеукраинский тур "Бумбокса" "Люди"

Всеукраинский тур LOBODьы "К черту любовь"

Всеукраинский тур "Время и Стекло" "Тур 505"



