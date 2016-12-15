Номинанты Национальной музыкальной премии YUNA 2016

14 декабря стали известны имена шестой ежегодной премии YUNA. Объявления номинантов состоялось в столичном Budвha Bar, где сообщили имена номинантов в 12 категориях.
Как сообщалось ранее, в регламенте премии YUNA 2016 произошли некоторые изменения.
"Событие года" изменила свое название и содержание и стала называться "Лучше концертное шоу сольного исполнителя".
Появилась номинация "Новое дыхание". Эта категория разработана Экспортной советом для соло-артистов и групп, у которых не менее двух профессионально записанных песен были обнародованы в период с 01.11.2015 г.. по 31.10.2016 г.., Но не находились в ротации на общенациональных радиоканалах и/или украинских музыкальных телеканалах .
Произошли изменения в составе жюри премии YUNA 2016. В жюри входят:
- люди, которые не создают музыку, но профессионально ее используют в своей деятельности не менее пяти лет, и на момент формирования состава жюри занимают соответствующую должность, а именно: программные директора / музыкальные редакторы / ведущие эфира радиостанций;
- программные директора / музыкальные редакторы телеканалов; музыкальные обозреватели и музыкальные критики газет и журналов представители билетных операторов; представители компаний-правообладателей музыки;
- люди, которые создают музыку и/или профессионально ее используют в своей деятельности не менее пяти лет, и на момент формирования состава жюри относятся к следующим категориям: организаторы концертов, менеджмент артистов, саунд-продюсеры и композиторы, клипмейкеры.
Также в состав жюри входят победители премии YUNA и обладатели награды "За особые достижения в музыке", которые приобщаются к голосованию на втором этапе.
Номинанты премии YUNA 2016:
Лучший соло-артист:
Jamala
LOBODA
MONATIK
Макс Барских
Тина Кароль
Лучшая поп-группа:
DZIDZIO
MOZGI
Onuka
Время и Стекло
Потап и Настя
Лучшая рок-группа:
O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
Бумбокс
Океан Эльзы
Лучшая песня:
1944 – Jamala
Love Manifest – SunSay
Кружит – MONATIK
К черту любовь – LOBODA
Навернопотомучто – Время и Стекло
Лучший альбом:
Cold Altair – The HARDKISS
MONATIKЗВУЧИТ – MONATIK
Takeoff – Pianoбой
Без границ – Океан Эльзы
Туманы – Макс Барских
Лучший видеоклип:
1944 – Jamala
Кружит – MONATIK
К черту любовь – LOBODA
Навернопотомучто – Время и Стекло
Умамы – Потап и Настя
Лучший дуэт:
Go – Brunettes Shoot Blondes и The M'aneken
Заманили – Jamala и ДахаБраха
Круче всех – Quest Pistols Show и Open Kids
Мой брат – Константин Меладзе и Валерий Меладзе
Сон – MONATIK и L'ONE
Открытие года:
Det'ach
Iv'an N'AVI
MamaR'ika
Агонь
Грибы
Лучше концертное шоу:
Концерты "The HARDKISS" "#thehardkissfive" к 5-летию группы
Тур "Океан Эльзы" в поддержку альбома "Без границ"
Всеукраинский тур "Бумбокса" "Люди"
Всеукраинский тур LOBODьы "К черту любовь"
Всеукраинский тур "Время и Стекло" "Тур 505"