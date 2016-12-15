Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.00
USD
26.31
RUB
0.43
EUR
27.45
USD
26.30
RUB
0.42
EUR
28.59
USD
26.94
RUB
0.44
Музыка
Новости музыки
15 декабря 16, 15:54
Саундтрек к "Отряду самоубийц" - пять номинаций на "Грэмми"
Отряд самоубийц
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Отряд самоубийц", как бы негативно не относились к новой киновселенной Warner Bros./ DC Comics кинокритики, стал одним из главных хитов проката в 2016 году – и продолжает собирать награды даже спустя месяцы после премьеры.
Так, на днях стало известно, что в феврале 2017 года саундтрек к "Отряду самоубийц" будет бороться за престижную музыкальную премию "Грэмми" – причем сразу в 5 номинациях.

В работе над официальным саундтреком Suicide Squad: The Album приняли участие многие популярные артисты, некоторые из которых даже записали для кинокомикса совершенно новые композиции – поэтому не удивительно, что "Отряд самоубийц" заслужил внимание организаторов "Грэмми".

Три из пяти номинаций на "Грэмми" получил хит Twenty One Pilots – Heathens, еще одну за трек Purple Lamborghini получили Рик Росс и Skrillex, ну а оставшаяся номинация присуждена альбому в целом.

Церемония вручения музыкальных наград "Грэмми"-2017 пройдет 12 февраля будущего года.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Фильм о жизни легендарной группы The Beatles выйдет осенью
Клип на песню Purple Lamborghini из "Отряда самоубийц"
Певица Alyosha презентовала новый хит "Бегу" (АУДИО)
Леди Гага хотела оставить музыку
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве выступит группа "The Dire Straits Experience"
noimageЛеди Гага представила новый трогательный клип (ВИДЕО)
noimageНоминанты Национальной музыкальной премии YUNA 2016
noimageАнастасия Приходько презентовала песню на украинском языке
noimageМузыканты из группы "Скрябин" создали новый коллектив
Лента новостей
Загрузка...