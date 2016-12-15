Саундтрек к "Отряду самоубийц" - пять номинаций на "Грэмми"

Так, на днях стало известно, что в феврале 2017 года саундтрек к "Отряду самоубийц" будет бороться за престижную музыкальную премию "Грэмми" – причем сразу в 5 номинациях.





В работе над официальным саундтреком Suicide Squad: The Album приняли участие многие популярные артисты, некоторые из которых даже записали для кинокомикса совершенно новые композиции – поэтому не удивительно, что "Отряд самоубийц" заслужил внимание организаторов "Грэмми".





Три из пяти номинаций на "Грэмми" получил хит Twenty One Pilots – Heathens, еще одну за трек Purple Lamborghini получили Рик Росс и Skrillex, ну а оставшаяся номинация присуждена альбому в целом.





Церемония вручения музыкальных наград "Грэмми"-2017 пройдет 12 февраля будущего года.



