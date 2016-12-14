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Музыка
Новости музыки
14 декабря 16, 15:21
Анастасия Приходько презентовала песню на украинском языке
Анастасия Приходько
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Артистка записала трек "Тримай"
Певица Анастасия Приходько  представила новую аудиоработу. Артистка записала трек "Тримай", который вошел в новый альбом Приходько. Для нее песня "Тримай" стала особенной. Певица призналась, что она родилась без  единого музыкального инструмента под рукой, просто в голове крутилась мелодия.

В следующем году певица будет праздновать 10-летие своей творческой деятельности. Сейчас звезда уже начала готовится к юбилею. Певица записывает новый альбом.

Напомним, в  октябре Настя Приходько сменила свой имидж. Артистка заявила, что отныне будет работать в стиле рок.


Источник: http://telegraf.com.ua/
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