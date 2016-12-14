Анастасия Приходько презентовала песню на украинском языке

Певица Анастасия Приходько представила новую аудиоработу. Артистка записала трек "Тримай", который вошел в новый альбом Приходько. Для нее песня "Тримай" стала особенной. Певица призналась, что она родилась без единого музыкального инструмента под рукой, просто в голове крутилась мелодия.





В следующем году певица будет праздновать 10-летие своей творческой деятельности. Сейчас звезда уже начала готовится к юбилею. Певица записывает новый альбом.





Напомним, в октябре Настя Приходько сменила свой имидж. Артистка заявила, что отныне будет работать в стиле рок.



