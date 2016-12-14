Песня Лободы стала самой запрашиваемой в 2016 году

Поисковая система Яндекс опубликовала рейтинг музыкальных трендов уходящего года.





Верхнюю строчку поискового хит-парада заняла LOBODA с её хитом "К черту любовь".





А в тройку лидеров вошли: песня "Умамы" Потапа и Насти и Alan Walker с синглом "Faded".





Также Яндексом был представлен список отечественных исполнителей, жизнью и творчеством которых в 2016 году более всего интересовались украинцы. Возглавили ТОП-10 поисковых запросов LOBODA, "Океан Ельзи", и Alekseev.





Отметим, что на днях состоялась церемония награждения победителей премии M1 Music Awards, в рамках которой Светлана победила в главных номинациях – "Певица года" и "Клип года". А в прошлом году, согласно Яндекс-исследований LOBODA была названа самой востребованной женщиной года.



