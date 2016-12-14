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14 декабря 16, 13:59
Песня Лободы стала самой запрашиваемой в 2016 году
Поисковая система Яндекс опубликовала рейтинг музыкальных трендов уходящего года.
Верхнюю строчку поискового хит-парада заняла LOBODA с её хитом "К черту любовь".
А в тройку лидеров вошли: песня "Умамы" Потапа и Насти и Alan Walker с синглом "Faded".
Также Яндексом был представлен список отечественных исполнителей, жизнью и творчеством которых в 2016 году более всего интересовались украинцы. Возглавили ТОП-10 поисковых запросов LOBODA, "Океан Ельзи", и Alekseev.
Отметим, что на днях состоялась церемония награждения победителей премии M1 Music Awards, в рамках которой Светлана победила в главных номинациях – "Певица года" и "Клип года". А в прошлом году, согласно Яндекс-исследований LOBODA была названа самой востребованной женщиной года.
Источник: http://glamurchik.tochka.net/