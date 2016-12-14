Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.70
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
28.00
USD
26.30
RUB
0.43
EUR
28.66
USD
26.86
RUB
0.44
Музыка
Новости музыки
14 декабря 16, 13:59
Песня Лободы стала самой запрашиваемой в 2016 году
LOBODA
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Одна из крупнейших в мире поисковых систем подсчитала, какие треки чаще всего слушали украинцы в 2016 году.
Поисковая система Яндекс опубликовала рейтинг музыкальных трендов уходящего года. 

Верхнюю строчку поискового хит-парада заняла LOBODA с её хитом "К черту любовь". 

А в тройку лидеров вошли: песня "Умамы" Потапа и Насти и Alan Walker с синглом "Faded".

Также Яндексом был представлен список отечественных исполнителей, жизнью и творчеством которых в 2016 году более всего интересовались украинцы. Возглавили ТОП-10 поисковых запросов LOBODA, "Океан Ельзи", и Alekseev.

Отметим, что на днях состоялась церемония награждения победителей премии M1 Music Awards, в рамках которой Светлана победила в главных номинациях – "Певица года" и "Клип года". А в прошлом году, согласно Яндекс-исследований LOBODA была названа самой востребованной женщиной года.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Светлана Лобода представила новый зажигательный хит (АУДИО)
Проект Светланы Лободы попал в ТОП престижного рейтинга
Лобода порадовала поклонников безумно красивым клипом
Кристен Стюарт снялась в клипе группы The Rolling Stones
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Катя Гордон выпустила новый клип (ВИДЕО)
noimageБританская группа Coldplay презентовала клип (ВИДЕО)
noimageИгорь Николаев спел дуэтом с Наташей Королевой (ВИДЕО)
noimageТейлор Свифт и Зейн Малик записала саундтрек к фильму
noimageГруппа "ВИА Гра" порадовала "горячим" клипом (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...