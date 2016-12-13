Катя Гордон выпустила новый клип (ВИДЕО)

И слова, и музыка которой принадлежат самой певице. Новой видеоработой исполнительница поделилась с поклонниками в Instagram. В съемках видео на песню из альбома Sex&drama приняли участие друзья и родные Кати Гордон, имеющие отношение к четырехлетнему сыну Даниилу, которому посвящена композиция.





Также в записи "засветился" и питомец семьи, пес корги по кличке Томас. Как рассказала Катя Гордон, все личности из клипа являются реальными людьми, все декорации - реальными вещами, все, что присутствует в клипе так или иначе окружает ее сына. Таким образом певица сделала видеоальбом, в котором запечатлены все те люди, предметы и события, которыми дорожит мальчик.





Своим произведением исполнительница хотела передать своему сыну все, что чувствует, чтобы ребенок даже после смерти матери опирался на ее наставления, которые она смогла передать через клип. Своеобразное послание Даниилу в будущее Катя Гордон опубликовала в своем микроблоге. Сейчас артистка беременна вторым ребенком, и вновь ждет мальчика. Только в этот раз не раскрывает имя отца.



