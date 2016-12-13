Британская группа Coldplay презентовала клип (ВИДЕО)

Черно-белый видеролик на песню поставлен режиссером Беном Мором, сотрудничавшим с коллективом и в предыдущих проектах. В клипе лидер британской группы Coldplay Крис Мартин сидит в студии за роялем и играет проникновенную мелодию, а потом начинает петь. В песне идет речь об искре, блеске (в переводе everglow означает "блеск") человеческих взаимоотношений. Артист считает, что человек должен пройти через трудности и испытания, а также преодолеть печали и грустные моменты для того, чтобы понять, что наша земная жизнь - наслаждение.





В трогательной балладе есть глубокий философский смысл. Потому как предисловие к клипу Бен Мор использовал слова боксера Мохаммеда Али, сказанные ним в 1977 году. В них говорится о том, что всё в мире принадлежит Богу, ему не важно, где ты живешь: в Америке, Англии или другой стране, Творец все равно смотрит на тебя. Потому нужно посвятить свою жизнь, чтобы помогать людям и объединять их. На Земле нужны люди, которые помогут достичь мира и предотвратить войны.



