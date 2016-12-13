Игорь Николаев спел дуэтом с Наташей Королевой (ВИДЕО)

Недавно Наташа Королева представила свое сольное шоу в Кремле. Игорь Николаев, бывший супруг певицы, принял участие в этом концерте.





Отметим, что Николаев впервые за несколько лет спел вместе с Королевой. Артисты исполнили дуэтом давний хит "Дельфин и русалка".





Многие зрители были недовольны выступлением украинской певицы. На страницах в соцсетях появилось много плохих отзывов о концерте, однако Николаев постарался заступиться за певицу.





Мы выступили вместе. Поклонники, вам стало легче? Естественно, им не полегчало. Несколько месяцев назад меня засыпали гневными сообщениями о том, как я могу не появиться на концерте Королевой, причем эти люди даже не знали, собираюсь я принимать в нем участие или нет. Теперь, когда мы выступили вместе, дерьма меньше не стало. Однако смысл этого поста совсем в другом. Наташа, ты трудяга и большой молодец. Этот концерт стал большим рубежом в твоей жизни, и я тебя поздравляю.

Игорь Николаев певец, композитор





