Группа "ВИА Гра" порадовала "горячим" клипом (ВИДЕО)

Группа "ВИА Гра" выпустила новый клип. Он снят на композицию "Кто ты мне?". Видео вышло очень зрелищным. Режиссер клипа - Сергей Ткаченко. По его замыслу, действие происходит в пустыне.





Участницы группы Миша Романова, Эрика Герцег и Настя Кожевникова изображают пленниц, которые попали за решетку. Девушек из неволи похищают восточные мужчины, которые везут их по пустыне. В конце видео парни едва не оставляют девушек без головы.



