Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.33
USD
25.88
RUB
0.41
EUR
27.66
USD
26.08
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
26.81
RUB
0.43
Музыка
Новости музыки
12 декабря 16, 14:49
Группа "ВИА Гра" порадовала "горячим" клипом (ВИДЕО)
ВИА Гра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Видео вышло очень зрелищным
Группа "ВИА Гра" выпустила новый клип. Он снят на композицию "Кто ты мне?". Видео вышло очень зрелищным. Режиссер клипа - Сергей Ткаченко. По его замыслу, действие происходит в пустыне.

Участницы группы Миша Романова, Эрика Герцег и Настя Кожевникова изображают пленниц, которые попали за решетку.  Девушек из неволи похищают восточные мужчины, которые везут их по пустыне. В конце видео парни едва не оставляют девушек без головы.


Источник: http://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Экс-солистка ВИА "Гры" представила клип на новую песню
Кейт Мосс снимется в клипе Элвиса Пресли
Бейонсе представила новый клип с хоум-видео
Ирина Билык выпустила новый клип на песню "Волшебники"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Выступление The Weeknd на "Victoria's Secret Fashion 2016"
noimageКейт Мосс снялась в клипе на песню Элвиса Пресли (ВИДЕО)
noimageЦеремония украинской музыкальной премии M1 Music Awards 2016
noimageИосиф Пригожин призвал бойкотировать «Евровидение»
noimageMONATIK получил премию "Танцевальный хит года"
Лента новостей
Загрузка...